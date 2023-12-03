به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرّم عصر یک شنبه در دیدار سرکنسول جدید کشورمان در جمهوری خودمختار نخجوان با وی افزود: حمل‌ونقل از جمله مسائل اولویت‌دار آذربایجان شرقی در ارتباط با نخجوان در چارچوب کلی روابط ایران و جمهوری آذربایجان است.

وی با تأکید بر اینکه باید از فرصت‌های موجود در روابط ایران و جمهوری آذربایجان به‌عنوان دو کشور همسایه نهایت بهره را برد، افزود: پایبندی جمهوری اسلامی ایران به موازین خود باعث شد که کریدور ارس از خاک ایران به‌عنوان راه دسترسی جمهوری آذربایجان به خاک نخجوان بین دو کشور مورد توافق قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی بیان کرد: نمی‌پذیریم که ایران از کریدورهای حمل‌ونقل منطقه‌ای حذف شود و این از سیاست‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت بوده و سرکنسولگری ایران در نخجوان می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.

وی با اشاره به تردد روزانه بیش از ۳۰۰ دستگاه کامیون کشنده بین ایران و جمهوری خودمختار نخجوان از مرز جلفا بر لزوم تلاش برای توسعه ارتباطات حمل‌ونقلی و ترانزیتی بین دو کشور همسایه ایران و جمهوری آذربایجان تأکید کرده و افزود: مسئولان و دولتمردان ایران اسلامی در تعاملات حوزه حمل‌ونقل با جمهوری آذربایجان با درایت عمل کرده‌اند و سرکنسولگری کشورمان در نخجوان می‌تواند این مهم را تسریع کند.

خرّم با بیان اینکه زیرساخت‌های ریلی موجود در جلفای ایران، مسیر امنی برای توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت ریلی بین ایران و منطقه قفقاز محسوب می‌شود گفت: وجود منطقه آزاد ارس نیزُ اهمیت تلاش برای تعاملات ایران با جمهوری آذربایجان با اولویت جمهوری خودمختار نخجوان را دوچندان می‌کند.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: سرکنسولگری باید تلاش کند در حین رعایت حسن هم‌جواری، منافع ملی کشورمان نیز در مناسبات دو و چندجانبه با جمهوری آذربایجان حفظ شود.

تعمیق روابط ایران و جمهوری آذربایجان

سرکنسول جدید کشورمان در جمهوری خودمختار نخجوان نیز در این دیدار گفت: به دنبال یافتن وجوه مشترک برای توسعه مناسبات و چندجانبه هستیم.

عزیز منصوری برای هم‌افزایی با مدیریت ارشد آذربایجان شرقی جهت تعمیق روابط ایران و جمهوری آذربایجان با تمرکز بر روی جمهوری خودمختار نخجوان اعلام آمادگی کرد.

وی با بیان اینکه پیگیری برای راه‌اندازی کریدور ارس از جمله اولویت‌های سرکنسولگری ایران در جمهوری خودمختار نخجوان است، افزود: امیدوارم بتوانم در این مأموریت در راستای تحقق منافع ملی نهایت تلاش را به کار ببرم، زیرا هیچ‌چیز مافوق آن متصور نیست.