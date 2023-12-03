ضرورت تقویت حمل و نقل عمومی در شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین واحدیان عصر یک شنبه در آئین رونمایی و بکارگیری تجهیزات و ماشین آلات شهرداری شهرکرد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهرکرد بحث ترافیک است و یکی از موارد که می‌تواند بحث ترافیک را کاهش دهد بهره مندی از ناوگان و حمل و نقل عمومی در مرکز استان و بخصوص هسته مرکزی شهر است.

وی با اشاره به اینکه یکی از رسالت‌های برعهده حوزه مدیریت شهری تقویت حمل و نقل عمومی است تصریح کرد: در طی دوسال اخیر ۳۹ دستگاه خریداری شده که در حال حاضر ۱۷ دستگاه تحویل نشده است که به صورت تدریجی به ناوگان حمل و نقل عمومی تزریق می‌شود.

واحدیان با بیان اینکه طی یک ماه اخیر ۴ دستگاه از ایران خودرو تحویل گرفته این گفت: در حوزه حمل و نقل ۲۰ میلیارد برای خرید ۴ دستگاه هزینه شده است و ۲۰ میلیارد نیز برای ادواتی که اکنون حضور دارند در ناوگان حمل و نقل عمومی هزینه شده که ۳۰ درصد را شهرداری پرداخت کرده و ۷۰ درصد اعتبارات دولتی بوده که خریداری و به ناوگان اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد: امید است تا پایان سال ۱۷ دستگاه را نیز تحویل بگیریم و بتوانیم با ورود این دستگاه به ناوگان حمل و نقل عمومی دغدغه مردم را حوزه حمل و نقل کاهش دهیم و رضایت نسبی مردم را تقویت کنیم.

شهردار شهرکرد با اذعان بر اینکه مهم‌ترین نکته استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی است که ما این ناوگان را تقویت می‌کنیم گفت: نیاز به اتوبوس در جاهای مختلف از شهر وجود دارد اما باید بپذیریم کمتر از ۳۰ درصد شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند.

واحدیان با اشاره به بحران سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته بحرانی که پیش آمد کمبود ادوات و تجهیزات بود که نیاز است با ارائه بهتر به شهروندان ارائه دهیم و ما در حوزه عمرانی و خدمات شهری نیاز به ارتقا ناوگان داشتیم و توانستیم با اعتبارات دولتی و اعتبارات عمومی خود شهرداری ۲۰ میلیارد ماشین آلات اضافه کنیم که شامل ۳ کامیون که در حوزه‌های مختلف خدمات دهد و ۲ ماشین حمل زباله اضافه کردیم.

وی افزود: مهم‌ترین قرارداد شهرداری جمع آوری زباله و پاکسازی شهر است که در این زمینه ۲ دستگاه پرس به ناوگان اضافه شد و ۱ ماشین حمل متوفی نیاز بود در مجموعه آرامستان باشد.

شهردار شهرکرد ادامه داد: در فضای سبز شهری کاشت درخت نیاز است و باید تجهیزاتی را برای سرعت عمل داشته باشیم که در این زمینه ۵ تراکتور با سهمیه دولتی تهیه شود که از آن ۲ تراکتور در حال حاضر موافقت شده و ۱ تراکتور را تحویل گرفته‌ایم و به مرور مابقی تراکتورها را نیز تحویل می‌گیریم.

وی در پایان بیان داشت: در مجموع ماشین آلاتی که تحویل گرفتیم اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد بوده است.