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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۶

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اعلام کرد؛

اجرای طرح قرار دوازدهم در خراسان رضوی با توزیع ۱۵۷۵ بسته معیشتی

اجرای طرح قرار دوازدهم در خراسان رضوی با توزیع ۱۵۷۵ بسته معیشتی

مشهد- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: نهمین مرحله قرار دوازدهم خراسان رضوی در سال جاری با تهیه و توزیع هزار و ۱۵۷۵ بسته معیشتی و یک سری جهیزیه بین نیازمندان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد احمدزاده عصر یکشنبه در مراسم اجرای نهمین مرحله طرح قرار دوازدهم در سال جاری در سالن جلسات شهید جاودانی مشهد برگزار شد؛ اظهار کرد: نهمین مرحله قرار دوازدهم استان خراسان رضوی در سال جاری با تهیه و توزیع هزار و ۱۵۷۵ بسته معیشتی و یک سری جهیزیه به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال بین نیازمندان اجرا شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: قرار دوازدهم با نام و یاد حضرت مهدی (عج) تاکنون اقدامات و کمک‌های خیرخواهانه بسیاری را برای نیازمندان انجام داده است.

وی بیان کرد: به برکت موقوفات منطبق و کمک‌های خیرین و همت ستاد هماهنگی امور خیریه استان خراسان رضوی و با مشارکت خیرین و نیکوکاران باشکوه خاصی طرح قرار دوازدهم در بقاع متبرکه خراسان رضوی در حال اجرا است.

کد مطلب 5956833

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