زهرا عنایتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشهها و تصاویر ماهواره هواشناسی؛ تا روز سهشنبه جوی به نسبت پایدار و آسمان صاف تا کمی ابری خواهیم داشت که پیامد آن انباشت آلایندهها در مناطق صنعتی و کلانشهر از جمله شهرستان مشهد مقدس است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: روز سهشنبه و چهارشنبه گاهی افزایش شدت وزش باد رخ خواهد داد که در نواحی بادخیز شمالی و شرقی توأم با گردوخاک پیشبینی میشود.
وی گفت: ضمن اینکه بعدازظهر چهارشنبه افزایش ابرناکی با احتمال بارشهای پراکنده همراه با کاهش دمای روزانه را در برخی نواحی شمالی خواهیم داشت.
عنایتی ادامه داد: وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس طی فردا دوشنبه صاف و غبارآلود همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۳- درجه سلسیوس سردترین و مهولات با بیشینه دمای ۲۱ درجه سلسیوس گرمترین شهرهای استان خراسان رضوی بودهاند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهرستان مشهد مقدس بین ۴ و ۱۸ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش باد ایستگاه هواشناسی فریمان ۲۹ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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