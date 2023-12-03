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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۷

با حضور چهره ماندگار هنر ایران؛

نمایش «مرزها و آدم‌ها» در یزد به نمایش درآمد

نمایش «مرزها و آدم‌ها» در یزد به نمایش درآمد

یزد- اجرای نمایش «مرزها و آدم‌ها» با موضوع حس وطن‌پرستی و افتخار ملی در بستر داستانی تاریخی، اجتماعی در یزد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین شب اجرای این نمایش با حضور نویسنده اثر، فرهاد ناظرزاده کرمانی چهره ماندگار هنر ایران و مسوولان فرهنگی و هنرمندان همراه بود.

این نمایش در زمان حمله مغول به نیشابور اتفاق می‌افتد و روایت مادری است که با سه دختر خود قصد عبور از مرز ایران را دارد. نویسنده این اثر، فرهاد ناظرزاده کرمانی از چهره های ماندگار هنر ایران و استاد تمام تئاتر ایران است که در شب اول اجرای نمایش در پلاتو حضور یافت.

تهیه کنندگی و کارگردانی این اثر بر عهده سیدامیر زکی‌پور است و دیگر عوامل این نمایش مجری طرح عباس مؤید، دستیار کارگردان هادی آخوندزاده، موسیقی تیتراژ پایانی فرید سعادتمند و گوینده پادکست آن نیز کرامت یزدانی هستند.

بازیگران این نمایش هادی آخوندزاده، محمد خیراندیش، زهرا آل‌داود، لیلا مفیدی، مسعود عابدینی، طیبه کلانتر، ماهک اسلامی هستند و طراحی صحنه را وحید زبرجدی، طراحی لباس را مهر موسوی و طراحی نور را رامین راستجو انجام داده اند.

طراحی و ساخت جلوه‌های صوتی این کار تاریخی به عهده مهرشاد نیاکان بوده و خواننده هامی (هادی آخوندزاده) و طراح چهره‌آرایی نیز سمانه تقی‌زاده هستند.

کد مطلب 5956840

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