به گزارش خبرنگار مهر، اولین شب اجرای این نمایش با حضور نویسنده اثر، فرهاد ناظرزاده کرمانی چهره ماندگار هنر ایران و مسوولان فرهنگی و هنرمندان همراه بود.
این نمایش در زمان حمله مغول به نیشابور اتفاق میافتد و روایت مادری است که با سه دختر خود قصد عبور از مرز ایران را دارد. نویسنده این اثر، فرهاد ناظرزاده کرمانی از چهره های ماندگار هنر ایران و استاد تمام تئاتر ایران است که در شب اول اجرای نمایش در پلاتو حضور یافت.
تهیه کنندگی و کارگردانی این اثر بر عهده سیدامیر زکیپور است و دیگر عوامل این نمایش مجری طرح عباس مؤید، دستیار کارگردان هادی آخوندزاده، موسیقی تیتراژ پایانی فرید سعادتمند و گوینده پادکست آن نیز کرامت یزدانی هستند.
بازیگران این نمایش هادی آخوندزاده، محمد خیراندیش، زهرا آلداود، لیلا مفیدی، مسعود عابدینی، طیبه کلانتر، ماهک اسلامی هستند و طراحی صحنه را وحید زبرجدی، طراحی لباس را مهر موسوی و طراحی نور را رامین راستجو انجام داده اند.
طراحی و ساخت جلوههای صوتی این کار تاریخی به عهده مهرشاد نیاکان بوده و خواننده هامی (هادی آخوندزاده) و طراح چهرهآرایی نیز سمانه تقیزاده هستند.
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