بیشتر مناطق گردشگری و تاریخی لرستان فاقد زیر ساخت‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز یکشنبه در همایش ملی گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ، به ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی لرستان در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس آمار و دیتاهای هواشناسی لرستان به لحاظ بارندگی جزو سه استان پربارش کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد: باتوجهبه سند آمایش، گردشگری یکی از اولویتهای مهم استان است که تاکنون بهخوبی به آن نپرداختهاند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به چالش اشتغال در استان و با بیان اینکه گردشگری بهعنوان یکی از صنایع پردرآمد و اشتغالزا در دنیا تعریف شده است، گفت: وجود بیش از ۱۰۰ پل تاریخی و ۶۰ آبشار دائمی و فصلی و همچنین وجود پنج هزار اثر تاریخی که حدود دو هزار و ۶۰۰ اثر آن ثبت ملی شده و بعد از استان فارس لرستان رتبه دوم کشور را دارد، ظرفیت بزرگی برای رونق گردشگری و ایجاد اشتغال است.
دالوند، ادامه داد: لرستان بهواسطه دره «شیرز»، دره «خزینه»، دره «تخت چان» و… بهعنوان پایتخت ژئو توریسم در کشور شناخته شده است.
وی یکی از موضوعهای مهم گردشگری را ایجاد زیرساختهای لازم عنوان کرد و گفت: راههای ارتباطی، اقامتگاهها، برق و… در رونق گردشگری اهمیت ویژهای دارد که متأسفانه بیشتر مناطق گردشگری و تاریخی لرستان فاقد این زیر ساختها هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، بر لزوم تخصصیکردن صنعت گردشگری در استان تأکید کرد و افزود: ایجاد شهرکهای تخصصی سلامت و کشاورزی یکی از اولویتهای گردشگری در استان است که اهمیت شایانی در رونق گردشگری، اقتصاد و اشتغال دارد.
دالوند، یکی از موضوعات مهم در جذب گردشگرهای برونمرزی را ثبت جهانی مجموعه تاریخی قلعه «فلکالافلاک» و دره تاریخی خرمآباد عنوان کرد و افزود: سال جاری تنها سهمیه ایران برای ثبت جهانی در کشور به این بنای تاریخی اختصاصدادهشده است.
وی ادامه داد: پس از تملک کامل قلعه «فلکالافلاک» این اثر ثبت جهانی میشود.
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