به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران از قول مساعد بانک پاسارگاد در پشتیبانی برخی از طرح‌های اقتصادی لرستان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس رایزنی‌های صورت‌گرفته و قول مساعد بانک پاسارگاد منابع مالی مناسب به‌منظور طرح‌های گاوداری هفت هزار رأسی نگین دشت اشترانکوه با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی و مجموعه کیک و کلوچه ممتاز الیگودرز با پیشرفت ۴۵ درصدی تأمین خواهد شد، افزود: با راه‌اندازی و تکمیل این طرح‌ها برای هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال‌زایی ایجاد خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان، راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تمام استان را یکی از اهداف مجموعه اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: با استفاده از سرفصل‌های مختلف سعی می‌کنیم که منابع موردنیاز را برای تکمیل طرح‌های استان تأمین کنیم.

ابراهیمی با اشاره به برگزاری جلسه استاندار لرستان با مدیرعامل بانک پاسارگاد، گفت: با درنظرگرفتن ظرفیت‌های مالی بانک پاسارگاد و اعلام آمادگی برای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی لرستان و همچنین نیاز مبرم طرح‌های بزرگ استان به منابع مالی برای ادامه کار، این همکاری می‌تواند باعث تحول اقتصادی در پروژه‌های نیمه‌تمام استان لرستان باشد.