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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۳۹

چهره ماندگار هنر ایران:

تئاتر صحنه‌ سرگرم کردن در مسیر آموزش است

تئاتر صحنه‌ سرگرم کردن در مسیر آموزش است

یزد- نویسنده نمایشنامه «مرزها و آدم‌ها» و چهره ماندگار هنر ایران گفت: تئاتر صحنه تفریح نیست بلکه تئاتر صحنه سرگرم کردن از مسیر آموزش دادن است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ناظر زاده کرمانی در مراسم افتتاحیه نمایش در پلاتو زنده یاد امیر صاحب جلال در تالار هنر یزد با تاکید بر اینکه همه نویسندگان درباره تاریخ کشورشان نمایش نوشته اند، افزود: تاریخ ایران سرشار از روایت هایی است که ظرفیت نوشتن دارند و این نمایش بیانگر هجمه مغولان به ایران است.

وی با بیان اینکه ایران در طول تاریخ بارها و بارها مورد هجمه قرار گرفته و دوباره قامت برافراشته است، عنوان کرد: کلمه ایران برای ما مقدس‌ترین است و به تاریخ و شخصیت‌های کیهانی این سرزمین افتخار می کنیم.

ناظرزاده که سابقه تدریس در دانشگاه‌های ایران، فرانسه و آمریکا را در کارنامه خود دارد، تصریح کرد: اجرای این نمایش به شیوه تئاتر تجربی، همان نوآوری‌های تاریخی است.

وی با بیان اینکه تاریخ ایران حریقی از خون و طوفانی از شمشیر است، گفت: با هر بار حمله دشمنان، مردان را می کشتند و این زنان بودند که ایران را دوباره ساخته و تاریخ آن را رقم زده اند.

گفتنی است؛ این نمایشنامه در شب تولد استاد فرهاد ناظرزاده برای اولین بار در کشور در استان یزد اجرا شد.

کد مطلب 5956876

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