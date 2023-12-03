توجه به نیازهای معلولین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین محبیان یکشنبه شب در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان بیجار که در مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه‌روزی معلولین ذهنی (موقوفه حاج بخشعلی احمدی) برگزار شد، اظهار کرد: خدمت به معلولان جامعه، سعادت می‌خواهد و ما به عنوان خادمین مردم تلاش می‌کنیم تا همواره نیازهای این قشر عزیز را برطرف کنیم و بتوانیم خدمت رسان این افراد باشیم.

محبیان افزود: امیدواریم که در جهان معلولان کمتری داشته باشیم و یا اگر هست خداوند کمک کند و علم به نحوی پیشرفت کند که حداکثر درمان برای این عزیزان فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: نگاه ویژه به معلولین و سالمندان باید در اولویت کاری ادارات سطح شهر قرار گیرد و در زمینه رفع مشکلات این قشر عزیز باید تلاش کرد.

فرماندار بیجار به اهمیت کار پرستاران در مرکز نگهداری معلولان اشاره کرد و بیان داشت: کار و خدمت‌رسانی که پرستاران مرکز نگهداری از معلولان انجام می‌دهند به مراتب سخت‌تر از کار پرستاران کادر درمان است و باید قدردان زحمات این عزیزان بود.

گفتنی است؛ در پایان از مسؤولان مربوطه در مرکز توانبخشی تجلیل و از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کردند.

خیرین و عموم مردم شهرستان بیجار می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به حساب بانک ملی ۰۱۰۶۷۴۱۳۵۵۰۰۸ و شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۲۸۹۸۲ به نام مرکز توانبخشی و مراقبتی معلولین ذهنی ۲۲ بهمن بیجار واریز کنند.