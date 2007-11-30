لس آنجلس گالکسی فردا با بکهام در نیوزلند به میدان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارتیم های لس آنجلس گالکسی با ولینگتون فونیکس فردا درحالی در ولینگتون پایتخت نیوزلند برگزار می شود که رکوردهای قبلی حضور تماشاگران در ورزشگاههای این کشور شکسته خواهد شد.

برپایه این گزارش، آخرین بار در سال 1982 و به هنگام بازی تیم های نیوزلند و کویت درچارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 1982 اسپانیا، 31 هزار تماشاگر در ورزشگاه حاضر شدند.

پیش بینی می شود از این دیدار دوستانه 35 هزار تماشاگر دیدن به عمل آورند. گالکسی در دیدار نخست مقابل اف ث سیدنی به میدان رفت که این دیدار با استقبال 80 هزار تماشاگر استرالیایی همراه بود. گالکسی در این دیدار با نتیجه 5 بر 3 به حریف خود باخت که یکی از گل های این تیم را بکهام به ثمر رساند.