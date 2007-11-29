به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران عصر پنج شنبه در نشستی با اعضای شورای روابط عمومی استان در محل این اداره کل افزود: متأسفانه عده ای بدون آن که دوره خبرنگاری را گذرانده باشند یا تجربه ای در این زمینه داشته باشند به عنوان خبرنگار برای تهیه اخبار به سازمان ها مراجعه می کنند.

قاسم عزیززاده گرجی از روابط عمومی دستگاه ها خواست تا در این خصوص دقت نظر بیشتری اعمال کنند و به هر فردی که خود را خبرنگار معرفی می کند خبر ندهند.

گرجی، تنها ملاک را در این زمینه ارائه کارت معتبر خبرنگاری از ارشاد عنوان نموده که با شرایطی خاص به واجدین شرایط داده می شود و برای خبرنگارانی که این شرایط را نداشته باشند نیز کارت موقت صادر خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در پایان، آمادگی آن اداره کل را برای برگزاری یک دوره کلاس آموزشی برای مسئولان روابط عمومی استان اعلام کرد.