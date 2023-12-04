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۱۳ آذر ۱۴۰۲، ۹:۳۴

فرماندار ویژه گنبدکاووس:

نمایشگاه توانمندی ۱۵ روستای طرح تکام در حاجی قوشان برگزار می شود

نمایشگاه توانمندی ۱۵ روستای طرح تکام در حاجی قوشان برگزار می شود

گنبدکاووس- فرماندار ویژه گنبدکاووس از برگزاری نمایشگاه توانمندی ۱۵ روستای طرح «تکام» در حاجی قوشان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دهرویه صبح دوشنبه در جلسه طرح تکام درباره طرح توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه با عنوان تکام تعالی حکمرانی روستایی اظهار کرد: این طرح در ۱۵ روستای هدف توسعه حاجی قوشان انجام می‌پذیرد، و این تعداد افزایش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: این طرح با ارائه عملکرد و توانمندی روستاهای هدف با بررسی نقشه راه انجام می‌گیرد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور گفت: برای نشان دادن توانمندی روستاها نمایشگاه توانمندی‌های روستاهای حاضر در طرح تکام در روستای حاجی قوشان دایر خواهد شد و ظرفیت‌های خوبی از روستاها به نمایش گذاشته می‌شود.

وی طرح توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه با عنوان طرح تکام را یکی از طرح‌های رقابتی بین روستاها عنوان کرد و گفت: این روستاها باید به ۳۰ روستا افزایش یابد.

دهرویه یادآور شد: مهم‌ترین اقدام برای روستاها، ایجاد زیرساخت‌های آب و برق برای توسعه این مناطق است.

وی با اشاره به تحولات ایجاد شده در بخش آب شرب روستایی، اظهار کرد: ایجاد اشتغال پایدار در روستاها از برنامه جدی دولت است و با وجود ایجاد زیرساخت‌ها در روستاها، فرصت اقتصادی نیز توسط نخبگان، معتمدان و دهیاران در روستاها باید ایجاد شود.

کد مطلب 5957053

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