نمایشگاه توانمندی ۱۵ روستای طرح تکام در حاجی قوشان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دهرویه صبح دوشنبه در جلسه طرح تکام درباره طرح توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه با عنوان تکام تعالی حکمرانی روستایی اظهار کرد: این طرح در ۱۵ روستای هدف توسعه حاجی قوشان انجام میپذیرد، و این تعداد افزایش خواهد یافت.
وی اظهار کرد: این طرح با ارائه عملکرد و توانمندی روستاهای هدف با بررسی نقشه راه انجام میگیرد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور گفت: برای نشان دادن توانمندی روستاها نمایشگاه توانمندیهای روستاهای حاضر در طرح تکام در روستای حاجی قوشان دایر خواهد شد و ظرفیتهای خوبی از روستاها به نمایش گذاشته میشود.
وی طرح توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه با عنوان طرح تکام را یکی از طرحهای رقابتی بین روستاها عنوان کرد و گفت: این روستاها باید به ۳۰ روستا افزایش یابد.
دهرویه یادآور شد: مهمترین اقدام برای روستاها، ایجاد زیرساختهای آب و برق برای توسعه این مناطق است.
وی با اشاره به تحولات ایجاد شده در بخش آب شرب روستایی، اظهار کرد: ایجاد اشتغال پایدار در روستاها از برنامه جدی دولت است و با وجود ایجاد زیرساختها در روستاها، فرصت اقتصادی نیز توسط نخبگان، معتمدان و دهیاران در روستاها باید ایجاد شود.
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