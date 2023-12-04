نمایشگاه توانمندی ۱۵ روستای طرح تکام در حاجی قوشان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دهرویه صبح دوشنبه در جلسه طرح تکام درباره طرح توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه با عنوان تکام تعالی حکمرانی روستایی اظهار کرد: این طرح در ۱۵ روستای هدف توسعه حاجی قوشان انجام می‌پذیرد، و این تعداد افزایش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: این طرح با ارائه عملکرد و توانمندی روستاهای هدف با بررسی نقشه راه انجام می‌گیرد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور گفت: برای نشان دادن توانمندی روستاها نمایشگاه توانمندی‌های روستاهای حاضر در طرح تکام در روستای حاجی قوشان دایر خواهد شد و ظرفیت‌های خوبی از روستاها به نمایش گذاشته می‌شود.

وی طرح توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه با عنوان طرح تکام را یکی از طرح‌های رقابتی بین روستاها عنوان کرد و گفت: این روستاها باید به ۳۰ روستا افزایش یابد.

دهرویه یادآور شد: مهم‌ترین اقدام برای روستاها، ایجاد زیرساخت‌های آب و برق برای توسعه این مناطق است.

وی با اشاره به تحولات ایجاد شده در بخش آب شرب روستایی، اظهار کرد: ایجاد اشتغال پایدار در روستاها از برنامه جدی دولت است و با وجود ایجاد زیرساخت‌ها در روستاها، فرصت اقتصادی نیز توسط نخبگان، معتمدان و دهیاران در روستاها باید ایجاد شود.