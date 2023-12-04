به گزارش خبرنگار مهر مهدی رشیدی، صبح دوشنبه در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، از الحاق زمین در سه شهر بجنورد، جاجرم و شیروان به محدوده شهر خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: معادل یک سوم مساحت فعلی شهر بجنورد یعنی هزار هکتار به محدوده شهر بجنورد در راستای نهضت ملی مسکن الحاق شد.

وی در ادامه افزود: مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با همکاری و ملاحظات دستگاه‌های خدمات‌رسان و توافق با مستثنیات، اقدامات اجرایی را تسریع نمایند.