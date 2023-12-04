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۱۳ آذر ۱۴۰۲، ۹:۱۷

معاون استاندار خراسان شمالی:

هزار هکتار به محدوده شهر بجنورد در راستای نهضت ملی مسکن الحاق شد

هزار هکتار به محدوده شهر بجنورد در راستای نهضت ملی مسکن الحاق شد

بجنورد_ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: معادل یک سوم مساحت فعلی شهر بجنورد یعنی هزار هکتار به محدوده شهر در راستای نهضت ملی مسکن الحاق شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهدی رشیدی، صبح دوشنبه در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، از الحاق زمین در سه شهر بجنورد، جاجرم و شیروان به محدوده شهر خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: معادل یک سوم مساحت فعلی شهر بجنورد یعنی هزار هکتار به محدوده شهر بجنورد در راستای نهضت ملی مسکن الحاق شد.

وی در ادامه افزود: مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با همکاری و ملاحظات دستگاه‌های خدمات‌رسان و توافق با مستثنیات، اقدامات اجرایی را تسریع نمایند.

کد مطلب 5957068

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