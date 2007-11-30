مشرف در رأس قدرت و بوتو در برزخ سیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز گذشته برای دور دوم ریاست جمهوری خود ضمن کناره گیری از فرماندهی ارتش قسم یاد کرد که کشورش را هرچه سریعتر به مسیر دموکراسی بازگرداند.

مشرف با برقراری حالت فوق العاده در کشور هر چه بیشتر محبوبیت خود را در پاکستان و جهان از دست داد. وی که تحت فشار بین المللی قرار گرفته بود، با قناعت کردن به کسب دوره دوم ریاست جمهوری از پست نظامی خود کناره گیری کرد و وعده پایان حالت فوق العاده را برای دو هفته دیگر داد.

به یک ماه پیش بازمی گردیم؛ مشرف که خود را در برابر تهدید دیوان عالی پاکستان برای عدم تائید وی می دید، تصمیم به برقراری حالت فوق العاده در کشور گرفت تا با انتصاب قاضی های مناسب دوره دوم ریاست جمهوری خود را تضمین و مخالفان خود را به طور قانونی سرکوب کند.

در پی این اقدامات، دیوان عالی پاکستان نیز با صدور رای که کاملا انتظار آن می رفت، حکم به نفع مشرف صادر کرد. وی پس از انجام کودتای دوم همچنان در راس قدرت در این کشور باقی ماند.

در این راستا و با تصمیم مشرف، بار سنگینی از دوش نظامیان برداشته شد، اما مردم پاکستان که در ابتدا با سرکوب مواجه شده اند معتقدند که ارتش بر علیه جامعه است.

عملیات نظامی در ولایت پشتو نیز سربازان پاکستانی را در انجام وظایف خود بی انگیزه کرده است. برخی از آنان شاید از خود بپرسند چرا باید بر طبق دستور آمریکایی ها بسوی شهروندان و هموطنان شان تیراندازی کنند.

"نجم ستی" سردبیر روزنامه "دیلی تایمز" در این زمینه عقیده دارد: ارتش نیاز دارد که مشرف همچنان به عنوان رئیس جمهوری باقی بماند حتی به عنوان یک فرد غیرنظامی تا به حفاظت از منافع شان ادامه دهد.

وی افزود: ارتش فکر می کند که ناجی پاکستان است و عقیده دارد که سیاستمداران به عنوان افرادی فاسد، بلا استفاده هستند که نمی توان اعتماد زیادی به آنان داشت.

اما آیا این احتمال وجود ندارد که مشرف بدون قبه های ژنرالی، خود قربانی یک کودتا شود؟ البته احتمال آن بسیار کم است.

ستی در این زمینه می گوید: فرمانده جدید ارتش پاکستان به عنوان یار باوفای مشرف باقی خواهد ماند و بدون شک تمامی دستورات وی را اجرا خواهد کرد.

ژنرال "اشفق کیانی" 55 ساله که معاون وزیر مشاور نظامی "بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق پاکستان بود، جانشین نظامی مشرف شد. وی یک یار باوفا برای مشرف به شمار می رود که مسئول تحقیق درباره دو رشته سوءقصد علیه وی در سال 2003 میلادی بوده است.

به گفته برخی منابع، ژنرال کیانی سال آینده به ریاست سازمان اطلاعات پاکستان منصوب خواهد شد. این ژنرال که چند دوره آموزشی را در ارتش آمریکا گذرانده، یکی از نزدیکان دولت آمریکا به شمار می رود و بر ادامه جنگ علیه تروریسم متعهد شده است.

تحریم انتخابات، اولین مرحله مشرف در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری مشرف به شمار می رود. ظاهرا به نظر می رسد که کناره گیری وی از سمت نظامی در ارتش کافی نبوده است. انتخابات پارلمانی هشت ژانویه که به عنوان سمبل بازگشت پاکستان به دموکراسی در نظر گرفته می شود، بتدریج با مشکلات بسیاری مواجه می گردد.

احزاب مخالف دولت خواستار تحریم انتخابات شده اند اگر در دوران حالت فوق العاده در کشور برگزار شود.

"نواز شریف" رهبر حزب مسلم لیگ- شاخه نواز پاکستان که روز یکشنبه پس از هفت سال تبعید به کشورش بازگشت، به طور علنی از تصمیم خود برای تحریم انتخابات سخن به میان آورده است.

وی تاکید کرد که در انتخاباتی که تحت سلطه مشرف باشد، شرکت نخواهد کرد.

اما حتی اگر حزب مردم پاکستان به ریاست بی نظیر بوتو نیز که تاکنون مخالفتی با شرکت در انتخابات نداشته، به ائتلاف مخالفان برای تحریم انتخابات بپیوندد، به قانونی بودن ریاست جمهوری مشرف لطمه ای وارد نخواهد آمد و بی نظیربوتو رهبر این حزب اکنون در "برزخ سیاسی" است.