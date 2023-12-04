بختیار مرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با مهم خواندن مراتع به عنوان یکی از ارزشمندترین منابع ملی کشور اظهار کرد: لازمه حفظ این منابع ارزشمند، آگاهیبخشی، فرهنگ سازی و اطلاعرسانی به روستاییان و دامداران که مستقیماً از این منابع بهرهبرداری میکنند، است.
وی با اشاره به برنامه اصلاح و احیای مراتع اذعان کرد: این طرحها به منظور ایجاد شرایط لازم برای زادآوری و تکثیر گونههای گیاهی مرتعی و افزایش تولید علوفه مراتع با فعال سازی طرحهای مرتعداری انجام شده است.
مرادی گفت: قرق مراتع هم یکی از روشهای مدیریتی مرتعداری است که به منظور اصلاح و توسعه مراتع اعمال میشود.
وی افزود: افزایش تراکم پوشش گیاهی در پهنههای تحت قرق موجب افزایش سرعت نفوذ پذیری خاک جلوگیری از سیلاب، تثبیت و پایداری خاک به عنوان بستر استقرار گیاهان و در نتیجه کاهش هدر رفت خاک و تولید رسوب و در نهایت افزایش پوشش گیاهی میشود.
رئیس اداره مرتع و امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان بیان کرد: عملیات قرق و حفاظت از مراتع در سطح ۷۵۵ هکتار از مراتع استان با مشارکت مجریان طرحهای مرتعداری به اجرا درآمده است.
مرادی اضافه کرد: ۱۸۴ هکتار از مراتع استان بذرکاری و ۲۵۵ هکتار هم بذرپاشی و ۲۲۰ هکتار دیگر «کپهکاری» در سال جاری صورت گرفته است.
وی بیان کرد: ۶۲ هکتار «چاله فلسی» و ۳۸ هکتار «بانکت بندی» نیز امسال انجام شد.
مرادی افزود: از مساحت ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار هکتاری استان کردستان، بیش از ۳۷۴ هزار هکتار آن را جنگل و یک میلیون و ۴۱۴ هزار هکتار را مرتع تشکیل میدهد.
وی از مردم استان برای مشارکت فعالانه در امر حفاظت از منابع طبیعی به عنوان بزرگترین سرمایه ملی با گزارش تخریب، آتش سوزی و تصرف اراضی ملی به سامانه رایگان و ۲۴ ساعته ارتباطی ۱۵۰۴ دعوت کرد.
نظر شما