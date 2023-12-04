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۱۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۴

همزمان با سراسر کشور؛

۲۰ هزار اصله نهال در جنوب کرمان غرس شد

۲۰ هزار اصله نهال در جنوب کرمان غرس شد

کرمان- همزمان با سراسر کشور، با حضور مسوولان استانی ۲۰ هزار اصله نهال در جنوب کرمان غرس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه و همزمان با سراسر کشور، با حضور معاون اقتصادی استانداری استان کرمان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، بیش از ۲۰ هزار نهال در کل منطقه جنوب کرمان غرس شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در این رابطه با اشاره به آغاز پویش مردمی کاشت نهال از «هلیل تا جازموریان» در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: در جنوب کرمان تاکنون تولید ۳ میلیون نهال تاکنون با برنامه ریزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری انجام شده است و سهم جنوب کرمان ۲۰ میلیون درخت خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، فضای سبز، بهبود پوشش گیاهی، احیای تالاب جازموریان و کاهش ریزگردها را از اهداف این طرح در جنوب کرمان عنوان کرد و افزود: امیدواریم نهضت ملی کاشت درخت با کمک آحاد مردم و دستگاه‌های متولی تا جازموریان ادامه پیدا کند و در سال‌های آتی کشت ۲۰ میلیون نهال در منطقه جنوب کرمان به پایان برسد.

کد مطلب 5957149

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