به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال از سرگیری درگیری‌ها در غزه، صلیب سرخ جهانی بیم آن دارد که جمعیت غیرنظامی با درد و رنج فزاینده ای روبه رو شود.

صلیب سرخ جهانی از طرف‌های درگیری می‌خواهد تا هر کاری که ممکن است برای جلوگیری از تلفات و آسیب غیرنظامیان انجام دهند.

پاسکال هانت مسئول عملیات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در غزه، گفت: تعداد بسیار زیادی از غیرنظامیان از جمله هزاران کودک کشته و معلول شده‌اند. خانه‌ها، بیمارستان‌ها و دیگر زیرساخت‌های حیاتی برای بقای جمعیت غیرنظامی متحمل ویرانی عظیم شده‌اند. شرایط کنونی اجازه کمک‌های انسان دوستانه کافی را نمی‌دهد و من می‌ترسم که فاجعه‌ای برای مردم غیرنظامی به همراه داشته باشد.

قواعد حقوق بین‌المللی بشردوستانه روشن است و باید توسط همه طرف‌های درگیری مسلحانه رعایت شود: غیرنظامیان، از جمله کارکنان بشردوستانه و پرسنل پزشکی، باید مورد حفاظت و حمایت قرار گیرند و هر کاری که ممکن است باید برای جلوگیری یا به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان انجام شود.

هر کاری که ممکن است باید انجام شود تا از آسیب به خانه‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی مانند تأسیسات پزشکی، نیروگاه‌های آب و برق جلوگیری شود یا به حداقل برسد.

دسترسی غیرنظامیان به نیازهای اولیه و کالاهای ضروری برای بقای آنها باید تضمین شود.

انتقال سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه برای غیرنظامیان نیازمند باید فراهم شود.

با تمام کسانی که از آزادی محروم هستند باید رفتاری انسانی داشت. گروگان‌ها باید آزاد شوند.

اقدامات بشردوستانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در هفته باعث شد ضمن انتقال برخی از کمک‌های بشردوستانه به غزه، خانواده‌هایی که به دلیل درگیری از هم جدا شده‌اند، دوباره گرد هم آیند.

فعالیت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

‌به عنوان یک سازمان بی‌طرف، بی غرض و مستقل با مأموریتی منحصراً بشردوستانه که از کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو سرچشمه می‌گیرد، ما برای حافظت از جان و کرامت افرادی که در سراسر جهان تحت تأثیر درگیری‌های مسلحانه و سایر شرایط خشونت آمیز قرار گرفته‌اند و تسکین درد و رنج آنها اغلب در کنار شرکای صلیب سرخ و هلال احمر خودمان، هر کاری که می‌توانیم انجام می‌دهیم.