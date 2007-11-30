لیگ برتر ووشو از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید رقابتهای لیگ برتر ووشو با شیوه جدید در دو گروه برگزار خواهد شد. برگزاری این مسابقات به صورتی خواهد بود که هر گروه درهر هفته 2 مسابقه برگزار می کند و تیمهای گروه دیگر در همان هفته استراحت خواهند کرد.

برپایه این گزارش، در روز نخست برگزاری این رقابتها، فردا در سالن خانه تکواندو تیم های حاضر در گروه نخست مسابقات هفته اول و دوم خود را برگزار می کنند.

برنامه کامل هفته نخست این رقابتها به این شرح است:

هفته اول:

* شرکت هواپیمایی بال گستر مازندران - هیات ووشوی زنجان

* پوشینه بافت ایران - مجتمع ورزش جوانه

سامان مسکن شاهین شهر اصفهان استراحت دارد

هفته دوم :

* پوشینه بافت ایران - سامان مسکن شاهین شهر اصفهان

* مجتمع ورزش جوانه - هیات ووشوی زنجان

شرکت هواپیمایی بال گستر مازندران استراحت دارد

همچنین تیم های حاضر درگروه دوم این مسابقات شامل تیمهای نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، هیات ووشو کرمان، شرکت گاز آذربایجان شرقی و هیات ووشو خوزستان شنبه هفته آینده 17 آذر ماه دیدار های خود را برگزار خواهند کرد.