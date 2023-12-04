تردد مسافر از مرز بین المللی مهران ۳۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید زاهدین چشمه خاور اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۶ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۸۷۷ نفر از این مرز بین‌المللی تردد کرده‌اند.

وی بیان کرد: از این تعداد دو میلیون و ۶۱۲ هزار و ۳۰۱ نفر ایرانی و ۳۳۱ هزار و ۷۴۹ نفر مسافر خارجی از مرز شهید سلیمانی خارج شده‌اند.

چشمه خاور افزود: همچنین در این مدت دو میلیون و ۷۶۵ هزار و ۵۵۳ نفر ایرانی و ۵۱۰ هزار و ۲۷۴ نفر مسافر خارجی از این گذرگاه بین‌المللی وارد کشور شده‌اند.

بر اساس آمار در اربعین امسال حدود ۶۰ درصد زائران از مرز بین‌المللی شهید بین‌المللی تردد کرده‌اند.

مرز شهید سلیمانی به واسطه نزدیکی مسافت و امنیت طول مسیر در داخل خاک عراق اصلی‌ترین و مهم‌ترین گذرگاه زمینی برای تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسی ن (ع) است.