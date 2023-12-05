۱۴ آذر ۱۴۰۲، ۹:۲۰

️سرپرست راهداری کرمانشاه خبر داد؛

صدور مجوز راهداری و حمل و نقل از درگاه ملی مجوزها

کرمانشاه- سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از صدور مجوز راهداری و حمل و نقل از درگاه ملی مجوزها خبر داد.

سیدشهرام کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در راستای تحقق ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی همه دستگاه‌های مرجع صدور مجوزهای کسب و کار ملزم شده‌اند مدارک مورد نیاز برای صدور مجوزها را در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند، اظهار کرد: در اجرای این قانون، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان نیز ۱۵ مجوز در بخش حمل و نقل جاده‌ای به صورت غیر حضوری صادر می‌شود.

️وی با اشاره به فرآیند مجوز دهی کسب و کارها، افزود: بر اساس این قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند به منظور تسهیل سرمایه گذاری مراجع صدور مجوزهای کسب و کار، شرایط و فرآیندهای صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز در صورت ارائه مدارک مطرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

کهریزی در مورد سابقه صدور مجوزها نیز توضیحاتی را ارئه داد و عنوان کرد: مدارک و مستندات در درگاه ملی مجوزهای بارگذاری و تأیید سیستمی شد است.

وی در ادامه افزود: با توجه به فرایند تعریف شده پس از بررسی کارشناسی، شناسنامه مجوزهای تکمیل و تأیید شده به منظور طرح و تصویب در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد بررسی حقوق-فرایندی قرار گرفت.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: هر شهروندی که قصد راه اندازی در حوزه حمل و نقل هوشمند را دارد می‌تواند به راحتی با ورود به درگاه ملی مجوزها با شرایط و مدارک لازم برای صدور جواز تأسیس کسب و کار خود آشنا شده و از طریق همین سامانه، به مرجع مورد نظر هدایت شود.

