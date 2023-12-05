صدور مجوز راهداری و حمل و نقل از درگاه ملی مجوزها

سیدشهرام کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در راستای تحقق ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی همه دستگاه‌های مرجع صدور مجوزهای کسب و کار ملزم شده‌اند مدارک مورد نیاز برای صدور مجوزها را در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند، اظهار کرد: در اجرای این قانون، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان نیز ۱۵ مجوز در بخش حمل و نقل جاده‌ای به صورت غیر حضوری صادر می‌شود.

️وی با اشاره به فرآیند مجوز دهی کسب و کارها، افزود: بر اساس این قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند به منظور تسهیل سرمایه گذاری مراجع صدور مجوزهای کسب و کار، شرایط و فرآیندهای صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز در صورت ارائه مدارک مطرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

کهریزی در مورد سابقه صدور مجوزها نیز توضیحاتی را ارئه داد و عنوان کرد: مدارک و مستندات در درگاه ملی مجوزهای بارگذاری و تأیید سیستمی شد است.

وی در ادامه افزود: با توجه به فرایند تعریف شده پس از بررسی کارشناسی، شناسنامه مجوزهای تکمیل و تأیید شده به منظور طرح و تصویب در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد بررسی حقوق-فرایندی قرار گرفت.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: هر شهروندی که قصد راه اندازی در حوزه حمل و نقل هوشمند را دارد می‌تواند به راحتی با ورود به درگاه ملی مجوزها با شرایط و مدارک لازم برای صدور جواز تأسیس کسب و کار خود آشنا شده و از طریق همین سامانه، به مرجع مورد نظر هدایت شود.