بهره وری صنعت در گرو رشد آموزش است

علیرضا فاضل اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در بهشهر آموزشگاه های آزاد را یکی از بازوان قدرتمند سازمان فنی و حرفه ای دانست و اظهار داشت : 73 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در شهرستان بهشهر فعالیت می کنند.

وی در رابطه با وامهای بنگاه های زودبازده گفت: پارسال به 250 نفر از آموزش دیدگان در گلوگاه و بهشهر 27 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

فاضل اشرفی با اشاره به اینکه امسال اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال در قالب تسهیلات کارفرمایی به افراد بیکار در واحدهای تامین اجتماعی پرداخت شد، تصریح کرد: با اخذ مجوز از استان به زودی مرکز دو منظور فنی و حرفه ای بانوان شهرستان احداث خواهد شد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهشهر در ادامه از آموزش کارگران ساختمانی، مکانیک آموزش ایران خودرو سایپا و برق خودرو در آینده ای نردیک در این مرکز خبر داد.

وی در پایان یادآور شد: این مرکز در هشت ماه امسال به هزار و 520 نفر آموزش فنی و حرفه ای در رشته های صنعتی، اقتصادی و کشاورزی را در مدت 497 هزار ساعت به 48 درصد مردان و 52 درصد آقایان آموزش داده است که 70 درصد افراد موفق به اخذ گواهینامه مهارت شدند.

