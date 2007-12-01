کاهش 36 درصدی سرقت سیم های برق در مازندران

سرهنگ حسین تمجید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته است.

وی خاطر نشان کرد: سرقت تجهیزات شبکه های توزیع برق در سال های گذشته به معضلی در صنعت برق تبدیل شد که موجبات سلب آرامش و امنیت هم استانی های محترم را فراهم کرده است.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی مازندران ادامه داد: با تشکیل کمیسون های مبارزه با سرقت در سطح استان و شهرستان های تابعه و شناسایی و کنترل مستمر ضایعات فروشی ها برنامه ریزی جهت آموزش فروشندگان، خریداران فلزات و پخش برنامه های تبلیغاتی از صدا و سیما و جراید صورت گرفت.

تمجید یادآور شد: بر اساس اعلام حراست وزارت نیرو سرقت سیمها و تجهیزات برق در چهار ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر دفعات 35 درصد و از نظر ریالی حدود 20 درصد کاهش داشته است.

به گفته وی، این کاهش در مقایسه آماری هشت ماهه پارسال و امسال با کاهش 36 درصدی در وقوع که به سیستم اعلام شد، مواجه بودیم.

رئیس پلیس پیشگیری مازندران در پایان خطاب به هم استانی های مازنی اظهار داشت: در صورت مواجهه با هرگونه مشکل امنیتی، انتظامی و مشاهده سارقان و افراد مشکوک مراتب را سریعا با پلیس 110 در میان بگذارند.