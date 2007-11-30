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۹ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۷

500 دوره آموزش قرآن کریم در استان فارس برگزار شد

شیراز - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقران الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس از برگزاری 500 دوره آموزشی قرآن کریم طی شش ماهه گذشته توسط این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عبدالله آیت اللهی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: دوره های مذکور شامل قرائت قرآن سطوح یک ، دو ،سه وچهار،مفاهیم سطح یک،دو ، سه و چهار،نسیم حیات، آموزش حفظ سطح یک و دو و دوره قرآن آموزی ویژه مقطع پیش دبستانی است.

وی شمار شرکت کنندگان در این دوره ها را بیش از ده هزار نفر در سطح استان اعلام و اضافه کرد: حدود 85 درصد از شرکت کنندگان این دوره ها را جوانان علاقمند به کسب آموزشهای قرآنی تشکیل داده اند.

مسئول دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی فارس تاکید کرد: حدود پنج هزار نفر از شرکت کنندگان موفق به قبولی در امتحانات پایان دوره شده و صدور گواهینامه این دوره های آموزشی تا پایان آذر ماه انجام می شود.

کد مطلب 595827

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