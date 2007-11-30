500 دوره آموزش قرآن کریم در استان فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عبدالله آیت اللهی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: دوره های مذکور شامل قرائت قرآن سطوح یک ، دو ،سه وچهار،مفاهیم سطح یک،دو ، سه و چهار،نسیم حیات، آموزش حفظ سطح یک و دو و دوره قرآن آموزی ویژه مقطع پیش دبستانی است.

وی شمار شرکت کنندگان در این دوره ها را بیش از ده هزار نفر در سطح استان اعلام و اضافه کرد: حدود 85 درصد از شرکت کنندگان این دوره ها را جوانان علاقمند به کسب آموزشهای قرآنی تشکیل داده اند.

مسئول دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی فارس تاکید کرد: حدود پنج هزار نفر از شرکت کنندگان موفق به قبولی در امتحانات پایان دوره شده و صدور گواهینامه این دوره های آموزشی تا پایان آذر ماه انجام می شود.