قول مساعد معاون رئیس جمهوری در مورد ساختار جدید وزارت علوم

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت چارت جدید وزارت علوم افزود: در حال حاضر منتظریم چارت جدید و نقطه نظرات ریاست جمهوری در مورد چارت جدید وزارت علوم از طرف معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری به وزارت علوم ابلاغ شود.

وی اظهار داشت: چارت جدید وزارت علوم چندی پیش زیر نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبردی در دست بررسی بود که با تفکیکی که در نهاد ریاست جمهوری اعمال شد مسئولیت پیگری چارت به معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری محول شد که این تفکیک شاید یکی از دلایل به تأخیر افتادن بررسی چارت باشد.

وزیر علوم اضافه کرد: با مذاکره ای که وزارت علوم با این معاونت انجام داده قول مساعد برای پیگیری سریعتر چارت توسط معاونت ریاست جمهوری را دریافت کرده است.

به گزارش مهر، در ساختار جدید وزارت علوم که در انتظار تصویب و ابلاغ ریاست جمهوری به سر می برد، معاونت پژوهشی این وزارتخانه، 5 دفتر که اداره آنها بر عهده مدیران کل معاونت پژوهشی است، ایجاد می شود.

دفتر برنامه ریزی و اولویت های پژوهشی، دفتر پشتیبانی و اطلاع رسانی پژوهشی، دفتر نظارت و ارزیابی پژوهشی، دفتر قطبها و انجمن های علمی و دفتر امور پِژوهشی ساختار جدید معاونت پژوهشی وزارت علوم را به معاونت دکتر منصور کبگانیان تشکیل می دهند.



از سوی دیگر ایجاد معاونت فناوری و تفکیک آن از معاونت پژوهشی نیز در چارت جدید مشخص شده است که شرح وظایف این معاونت بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارتخانه تدوین شده است.

ساختار معاونت پشتیبانی و امور مجلس وزارت علوم نیز در چارت جدید تغییر می کند و معاونت قبلی در صورت موافقت معاونت منابع نیروی انسانی ریاست جمهوری حذف می شود.

در ساختار جدید دو معاونت حقوقی، امور بین الملل و امور مجلس و معاونت طرح و توسعه که به نوعی از ادغام برخی واحدهای معاونت پشتیبانی و معاونت طرح و توسعه فعلی تشکیل می شود، پیش بینی شده است.

یکی دیگر از تغییرات وزارت علوم در چارت جدید، ارتقاء معاونت دانشجویی به سازمان امور دانشجویان است. صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نیز پس از تایید ساختار جدید وزارت علوم به عنوان زیر مجموعه سازمان دانشجویان فعالیت خواهد کرد.

طرح ایجاد سازمان امور دانشجویان منجر به حداقل شدن وابستگی امور دانشجویان به وزارت علوم می شود . صندوق رفاه دانشجویان در دل این سازمان گنجانده خواهد شد و از طرفی نیز وابستگی امور دانشجویان به وزارت علوم حداقل می شود.

در سازمان امور دانشجویان به دلیل اینکه مدیریت دارای اختیار بیشتری است به نظر می رسد که رفاه دانشجویی بهتر تامین می شود.