دستگیری سارق موتورسیکلت در ولنجک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق ضرونی سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: روز گذشته، در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران کلانتری ۱۶۳ ولنجک در محدوده بلوار دانشجو تهران در حال گشتزنی بودند که به یک موتورسیکلت مشکوک شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.
وی افزود: بررسیهای اولیه مأموران نشان میداد، موتورسیکلت چندی قبل به سرقت رفته و راننده آن سارق حرفهای خودرو است که همین سرنخ کافی بود تا دستور ایست وسیله نقلیه مذکور صادر شود.
سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: راکب موتورسیکلت پس از مشاهده گشت پلیس بلافاصله به طرز خطرناکی متواری شد که مأموران در نخستینگام با ایجاد طرح مهار وسیله نقلیه مذکور را متوقف و موفق به دستگیری مرد جوان شدند.
وی افزود: در تحقیقات تکمیلی مأموران نیز مشخص شد، متهم دارای سوابق متعدد کیفری بوده و اقدام به سرقت خودروهای شهروندان در ساعات پایانی شب در سطح خیابانهای تهران میکرده است.
سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهم برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر شکات دیگر در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
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