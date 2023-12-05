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۱۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۰

سرهنگ ضرونی خبر داد؛

دستگیری سارق موتورسیکلت در ولنجک

دستگیری سارق موتورسیکلت در ولنجک

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران از دستگیری سارق حرفه‌ای موتورسیکلت هنگام پرسه زنی با موتورسیکلت مسروقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق ضرونی سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: روز گذشته، در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران کلانتری ۱۶۳ ولنجک در محدوده بلوار دانشجو تهران در حال گشت‌زنی بودند که به یک موتورسیکلت مشکوک شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مأموران نشان می‌داد، موتورسیکلت چندی قبل به سرقت رفته و راننده آن سارق حرفه‌ای خودرو است که همین سرنخ کافی بود تا دستور ایست وسیله نقلیه مذکور صادر شود.

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: راکب موتورسیکلت پس از مشاهده گشت پلیس بلافاصله به طرز خطرناکی متواری شد که مأموران در نخستین‌گام با ایجاد طرح مهار وسیله نقلیه مذکور را متوقف و موفق به دستگیری مرد جوان شدند.

وی افزود: در تحقیقات تکمیلی مأموران نیز مشخص شد، متهم دارای سوابق متعدد کیفری بوده و اقدام به سرقت خودروهای شهروندان در ساعات پایانی شب در سطح خیابان‌های تهران می‌کرده است.

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهم برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر شکات دیگر در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

کد مطلب 5958692

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