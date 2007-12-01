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۱۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۲

فرماندار گچساران:

تمام مصوبات سفر هیئت دولت به گچساران اجرایی شده است

تمام مصوبات سفر هیئت دولت به گچساران اجرایی شده است

یاسوج - خبرگزاری مهر: فرماندار گچساران گفت: تمام پروژه های سفر رئیس جمهور به شهرستان گچساران اجرایی شده است که این پروژه ها از 40 تا 100درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، تعداد پروژه های سفر رئیس جمهور به این شهرستان را 228 پروژه برشمرد و اظهار داشت: پروژه آبرسانی از سد کوثر به شهر گچساران و 29 روستای مسیر با 30 کیلومتر شبکه لوله کشی در دست اقدام است که این پروژه 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تا پایان سال 87 به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: پروژه آبیاری دشت لیشتر نیز از دیگر پروژه های سفر با اعتباری بالغ بر40 میلیارد تومان است که 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طی آن پنج هزار هکتار از اراضی دیم منطقه لیشتر به آبی تبدیل می شوند.

حبیبی ادامه داد: پروژه توسعه تکمیل و تجهیز فرودگاه گچساران نیز با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان در حال انجام است که تا 18 ماه آینده به بهره برداری می رسد و با همکاری شرکت نفت پروازهای روزانه به تهران انجام می گیرد.

وی از دیگر پروژه های سفر به آبرسانی از امام زاده جعفر(ع) به حرم بی بی حکیمه(ع) و 13روستای مسیر، دانشکده نفت و گاز گچساران و بیمارستان 96 تختخوابی گچساران اشاره نمود و خاطرنشان کرد: این پروژه ها از 40 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

حبیبی یاد آور شد: کمبود سیمان در شهرستان گچساران باعث کندی در روند پیشرفت پروژه ها شده است که با پیگیریهای صورت گرفته این مشکل رفع شد.

وی همچنین عنوان کرد: پس از پیگیری‌های مکرر، شهرستان گچساران دوباره در ردیف مناطق محروم و توسعه نیافته کشور قرار گرفت.

حبیبی افزود: شهرستان گچساران در سال ۸۳از سوی وزارت اقتصاد و دارایی در ردیف مناطق و شهرستانهای برخوردار کشور قرار گرفته بود.

فرماندار گچساران تصریح کرد: قرار گرفتن این شهرستان در ردیف منطق محروم برای جذب اعتبارات مناطق محروم و توسعه این شهرستان بسیار موثر است.

کد مطلب 595883

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