رقابت 12 نمایش در جشنواره تئاتر بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مسافرآستانه دبیر جشنواره تئاتر بسیج به روابط عمومی جشنواره گفت: "این گروههای نمایشی از شهرهای قزوین، تبریز، کرمانشاه، گنبد، شهرکرد، اردبیل، مشهد، کوهدشت، زنجان و دهلران انتخاب شدند." عناوین گروههای نمایشی حاضر در بخش مسابقه جشنواره تئاتر بسیج به این ترتیب است:
"پل" ناصر ایزدفر / قزوین، "دخترک شب طولانی" مینا اکبری / تبریز، "خط خون" رسول نادری / کرمانشاه، "ایستاده در مه" حسین فدایی / گنبد، "آه کودکم پشت در مانده" مسلم سلیمانیان / شهرکرد، "فصل صبوری" شراره هژبری / اردبیل، "پوتینهای پایدار" احسان ابراهیمی و "وین راه بینهایت" رضا احمدی / مشهد، "خون و لجن" امین ابراهیمی / کوهدشت، "آن سوی پل" یعقوب صدیق جمالی / تبریز، "یوسف و لیلا" ساسان قجر / زنجان و "کژال" سعید خیراللهی / دهلران.
مسافرآستانه همچنین گفت: "نمایش خیابانی "ارزش" به کارگردانی اسماعیل صرامی از تهران در بخش ویژه جشنواره تئاتر بسیج اجرا میشود. با تلاش و برنامهریزی و سازماندهی صورت گرفته از سوی شورای مرکزی تئاتر بسیج و پشت سر گذاشتن هفت دوره، میتوان ادعا کرد تئاتر بسیج به صورت جریانی بالنده و اثرگذار در کنار دیگر گونههای تئاتری درآمده و پیشبینی میشود این روند به شکل گیری و گسترش جریان فراگیر تئاتر بسیج بینجامد."
هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج 15 تا 18 آذرماه در استان کرمانشاه برگزار می شود.
نظر شما