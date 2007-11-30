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۹ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۱۳

رقابت 12 نمایش در جشنواره تئاتر بسیج

12 گروه نمایشی از سوی هیئت بازبینی هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج برای حضور در بخش مسابقه معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مسافرآستانه دبیر جشنواره تئاتر بسیج به روابط عمومی جشنواره گفت: "این گروههای نمایشی از شهرهای قزوین، تبریز، کرمانشاه، گنبد، شهرکرد، اردبیل، مشهد، کوهدشت، زنجان و دهلران انتخاب شدند." عناوین گروههای نمایشی حاضر در بخش مسابقه جشنواره تئاتر بسیج به این ترتیب است:

"پل" ناصر ایزدفر / قزوین، "دخترک شب طولانی" مینا اکبری / تبریز، "خط خون" رسول نادری / کرمانشاه، "ایستاده در مه" حسین فدایی / گنبد، "آه کودکم پشت در مانده" مسلم سلیمانیان / شهرکرد، "فصل صبوری" شراره هژبری / اردبیل، "پوتین‌های پایدار" احسان ابراهیمی و "وین راه بی‌نهایت" رضا احمدی / مشهد، "خون و لجن" امین ابراهیمی / کوهدشت، "آن سوی پل" یعقوب صدیق جمالی / تبریز، "یوسف و لیلا" ساسان قجر / زنجان و "کژال" سعید خیراللهی / دهلران.

مسافرآستانه همچنین گفت: "نمایش خیابانی "ارزش" به کارگردانی اسماعیل صرامی از تهران در بخش ویژه جشنواره تئاتر بسیج اجرا می‌شود. با تلاش و برنامه‌ریزی و سازماندهی صورت گرفته از سوی شورای مرکزی تئاتر بسیج و پشت سر گذاشتن هفت دوره، می‌توان ادعا کرد تئاتر بسیج به صورت جریانی بالنده و اثرگذار در کنار دیگر گونه‌های تئاتری درآمده و پیش‌بینی می‌شود این روند به شکل گیری و گسترش جریان فراگیر تئاتر بسیج بینجامد."

هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج 15 تا 18 آذرماه در استان کرمانشاه برگزار می شود.

کد مطلب 595892

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