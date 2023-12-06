توقیف ۶ دستگاه خودروی شوتی حامل سوخت قاچاق در قاین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود زال بیکی صبح چهارشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان قاین هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به ۵ دستگاه خودروی سواری شوتی و یک دستگاه وانت زامیاد مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی قاین بیان‌کرد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودروها، ۳ هزار و۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فراورده های نفتی کشف کردند.

وی افزود: ماموران در این رابطه ۶ دستگاه خودرو توقیف و ۶ را متهم دستگیرکردند که متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

زال بیکی خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.