مدیریت بهداشتی در صنعت زنبورداری ضعیف است

مصطفی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: محیط زندگی زنبورها را باید همانند شهری دانست که در آن باید به بهداشت محیط، بهداشت فردی و سایر مسائل زیست محیطی آن توجه داشت .

وی افزود: ضد عفونی کردن کندوها، شناسایی بیماریها ، درمان به موقع این بیماریها و عدم آموزش صحیح به زنبورداران مواردی است که با رعایت آنها می توان جلوی بسیاری از تلفات و خسارات را در این صنعت گرفت .

این مسئول خاطرنشان کرد: در کشور آنطور که در خور صنعت زنبورداری است به پایه های علمی و پرورش متخصصان پرداخته نشده است و این امر را باید با راه اندازی رشته ای خاص به منظور شناسایی و درمان و کنترل بیماری های زنبور عسل برطرف کرد .

وی تاکید کرد: یک بیماری کوچک در صنعت زنبورداری اگر به موقع شناسایی نشود باعث بروز آسیبهای جدی برای زنبورداران می شود .

مرادی طرح ملی لوک آمریکایی را از جمله طرحهای تحقیقاتی موسسه رازی در سال های گذشته دانست و یادآور شد: این طرح از سال گذشته در 15 استان کشور در حال اجراست و روشهای شناسایی و درمان این بیماری در این طرح تحقیقاتی بررسی شده است .