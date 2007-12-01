مدیریت بهداشتی در صنعت زنبورداری ضعیف است

مصطفی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: محیط زندگی زنبورها را باید همانند شهری دانست که در آن باید به بهداشت محیط، بهداشت فردی و سایر مسائل زیست محیطی آن توجه داشت.
وی افزود: ضد عفونی کردن کندوها، شناسایی بیماریها ، درمان به موقع این بیماریها و عدم آموزش صحیح به زنبورداران مواردی است که با رعایت آنها می توان جلوی بسیاری از تلفات و خسارات را در این صنعت گرفت.
این مسئول خاطرنشان کرد: در کشور آنطور که در خور صنعت زنبورداری است به پایه های علمی و پرورش متخصصان پرداخته نشده است و این امر را باید با راه اندازی رشته ای خاص به منظور شناسایی و درمان و کنترل بیماری های زنبور عسل برطرف کرد.
وی تاکید کرد: یک بیماری کوچک در صنعت زنبورداری اگر به موقع شناسایی نشود باعث بروز آسیبهای جدی برای زنبورداران می شود.
مرادی طرح ملی لوک آمریکایی را از جمله طرحهای تحقیقاتی موسسه رازی در سال های گذشته دانست و یادآور شد: این طرح از سال گذشته در 15 استان کشور در حال اجراست و روشهای شناسایی و درمان این بیماری در این طرح تحقیقاتی بررسی شده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر نیز 23 دامپزشک از استان های مختلف کشور به موسسه رازی آمده اند و در کلاسهای تخصصی که با حضور کارشناسان زنبورداری برگزار می شود، دانش خود را در این زمینه به علم جهانی نزدیک کنند.
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