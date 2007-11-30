تیم ملی اهداف ثابت عازم کویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کامل مردان و زنان ایران در رشته اهداف ثابت و تیم تراپ بانوان و مردان از رشته اهداف پروازی با ترکیب 18 ورزشکار بامداد امروز تهران را به مقصد کویت برای شرکت در رقابتهای قهرمانی تیراندازی آسیا و انتخابی المپیک 2008 ترک کرد.

برپایه این گزارش، ترکیب این تیم بدین شرح است:

تفنگ بادی بانوان: الهه احمدی - محجوبه جلالی - مهناز روحی - افروز کرمی - زهرا هاشمی - فائزه آزاد فلاح

تپانچه بادی بانوان: نسیم حسن پور- مریم سلطانی - زینب رمضانی

تپانچه بادی مردان: محسن نصر اصفهانی - نواب نوری - ابراهیم برخورداری

تفنگ بادی مردان: ابراهیم اینانلو

تراپ مردان: امیر ابری لواسانی - بابک یگانه - نریمان نیکخوه

تراپ بانوان: سپیده سیرانی- نهلا ابومنصور

تیم تراپ دوبل مردان کشورمان نیز با ترکیب مسعود عزیزیان، ادریس شاه محمدی، هنریک آواکیان به همراه رئیس و دبیر فدراسیون چند روز آینده عازم این کشور می شوند. سرمربیگری تیم اهداف ثابت را محمد بشاش و اهداف پروازی برعهده احمد رضا هامونی حقیقت است.

این دوره از رقابتهای قهرمانی تیراندازی آسیا در 2 بخش اهداف ثابت و پروازی با حضور بیش از 45 کشور از روز چهاردهم آذرماه در کویت برگزار می شود که این دیدارها برای کشورهای آسیایی آخرین میدان برای دریافت سهمیه ورودی المپیک است.