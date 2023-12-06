یزد جزو ۱۰ استان اول در اتمام کاداستر ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقبال، صبح چهارشنبه در جلسه هم اندیشی و بررسی پیشرفت عملکرد کاداستر کشاورزی استان یزد با بیان اینکه یزد جز ۱۰ استان اول در اتمام کاداستر ملی است، اظهار داشت: در حال حاضر ۶۹ درصد اراضی زراعی استان نیز سنددار شده که در اردکان و مناطق یک و دو شهرستان یزد کاداستر زراعی ۱۰۰ درصد انجام شده است.

وی افزود: در این مرحله برای تسریع در صدور بقیه اسناد زراعی، رؤسای ثبت اسناد و جهاد کشاورزی باید روستا به روستا برای پلاک گذاری، مستندسازی و صدور سند اقدام کنند.

اقبال عنوان کرد: در همین زمینه باید صدور اسناد زراعی با دقت و بر اساس اطلاعات صحیح و سوابق کامل صورت گیرد.

عضو شورای قضائی استان یزد، کسب رتبه اول در صدور اسناد زراعی و پیشرفت کمیسیون رفع تداخلات را شایسته تقدیر دانست و ادامه داد: باید تا اتمام کاداستر زراعی، همکاری‌های ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و امور اراضی تقویت شده و گسترش یابد.

اقبال عنوان کرد: تلاش می‌کنیم تا دهه فجر کاداستر در تمام شهرستان زارچ، شهر دهشیر شهرستان تفت و روستای ابراهیم آباد شهرستان اشکذر به ۱۰۰ درصد رسیده و به اتمام برسد.

وی افزود: در این مرحله علاوه بر اینکه نباید برای مردم توقع ایجاد کرده و به سراغ پرونده‌های دارای قولنامه‌های بدون پلاک برویم بلکه باید سراغ پرونده‌هایی برویم که دارای پلاک مشخص و سابقه هستند.

مدیرکل ثبت اسناد استان یزد گفت: در واقع رؤسای ثبت اسناد و امور اراضی باید در مرحله برای سندار کردن و یا تعویض اسناد واگذاری‌ها و سپس مستثنیات و اسناد اصلاحات ارضی باشند.

اقبال از راهکارهای مهم در تسریع در اجرای کاداستر زراعی استان را پایلوت کردن یک روستا در هر شهرستان برای اجرای کامل کاداستر و تحویل عمومی اسناد صادره هر منطقه به مالکان با حضور مدیرکل استان و مدیران محلی بصورت هفتگی در مساجد عنوان کرد.