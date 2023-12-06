رهایی زندانی محکوم به قصاص پس از ۱۴ سال در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی از ایجاد مصالحه در نوزدهمین پرونده قصاص این استان از ابتدای امسال و دومین پرونده با اجرای پویش به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: این محکوم به جرم قتل عمد بعد از ۱۴ سال تحمل حبس در شرف اجرای حکم قصاص بود که با حضور سرپرست و قاضی اجرای احکام دادسرای مرکز استان هرمزگان در محل سکونت اولیای دم در بخش رودخانه و همچنین در نتیجه تلاش‌های اعضای شورای حل اختلاف زندان بندرعباس، در نهایت پس از اعلام رضایت اولیای دم، از مجازات قصاص رهایی یافت و صبح امروز آزاد شد.

قهرمانی با قدردانی از اقدام ارزشمند اولیای دم و همچنین تلاش و پیگیری‌های رئیس توسعه حل اختلاف استان هرمزگان، مسئولان قضایی دادسرای بندرعباس و اعضای شورای حل اختلاف زندان بندرعباس، خاطرنشان کرد: افرادی که عفو و بخشش می‌کنند و برای ایجاد صلح و سازش قدم برمی‌دارند، بدون شک نزد خداوند متعال مأجور خواهند بود.

رییس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه عفو و گذشت از برجسته‌ترین ارزش‌های دینی و نشانه‌ی تقوای الهی است، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ صلح و سازش و روحیه اخوت و برادری در بین مردم، موجب ارتقای امنیت روانی و توسعه اخلاق و معنویت در سطح جامعه خواهد شد.