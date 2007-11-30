آمریکا صلاحیت برگزاری نشست صلح برای فلسطینیان را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رجایی در خطبه های نماز جمعه این هفته بجنورد افزود: اگر صلح و امنیتی قرار است برای مردم مظلوم فلسطین برگزار شود باید با حضور تمام مردم مظلوم فلسطین و گروه های سیاسی این کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: امریکا با برگزاری کنفرانس به اصطلاح صلح آناپولیس به دنبال سرپوش گذاشتن بر روی شکست خود در افغانستان و عراق است تا بتواند از این منظر اعاده حیثیت کند.

نماینده ولی فقیه در منطقه مقاومت بسیج استان خراسان شمالی اظهار داشت: کنفرانس آناپولیس کنفرانسی شکست خورده بوده و هیچ نتایجی برای مردم فلسطین نداشته است.

حجت الاسلام رجایی به روز دهم آذرماه سالروز تشکیل مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: روز شهادت اسوه تقوا و شجاعت و نماینده به حق مردم در مجلس ملی روز مجلس شورای اسلامی نام گرفته و این روز بزرگی برای همه آزادیخواهان جهان است.

وی اضافه کرد: شهید مدرس نماینده شجاع، نترس و متدین مردم در مجلس ملی آن روز بوده که توانست با شجاعت خود حکومت ستمشاهی رضاخان را به ستوه آورد.

رجایی خاطرنشان کرد: مردم ما نیز به نمایندگانی شجاع، نترس و متدینی چون شهید مدرس نیاز دارند و افرادی که چنین ویژگی دارند باید در مجلس هشتنم کاندیدا شوند.

امام جمعه موقت بجنورد قناعت را ویژگی مهم مسلمانان دانست و تاکید کرد: مسلمانان نباید به دنبال انباشته کردن مال دنیا برای خود باشند بلکه باید قناعت پیشه کنند تا ره آوردی برای آخرت خود جمع نمایند.