۹ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۳

امام جمعه موقت بجنورد:

آمریکا صلاحیت برگزاری نشست صلح برای فلسطینیان را ندارد

بجنورد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمد کاظم رجایی خراسانی گفت: آمریکا که دستش به خون مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین آغشته است، صلاحیت برگزاری کنفرانس صلح را بر ای مردم این کشور ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رجایی در خطبه های نماز جمعه این هفته بجنورد افزود: اگر صلح و امنیتی قرار است برای مردم مظلوم فلسطین برگزار شود باید با حضور تمام مردم مظلوم فلسطین و گروه های سیاسی این کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: امریکا با برگزاری کنفرانس به اصطلاح صلح آناپولیس به دنبال سرپوش گذاشتن بر روی شکست خود در افغانستان و عراق است تا بتواند از این منظر اعاده حیثیت کند.

نماینده ولی فقیه در منطقه مقاومت بسیج استان خراسان شمالی اظهار داشت: کنفرانس آناپولیس کنفرانسی شکست خورده بوده و هیچ نتایجی برای مردم فلسطین نداشته است.

حجت الاسلام رجایی به روز دهم آذرماه سالروز تشکیل مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: روز شهادت اسوه تقوا و شجاعت و نماینده به حق مردم در مجلس ملی روز مجلس شورای اسلامی نام گرفته و این روز بزرگی برای همه آزادیخواهان جهان است.

وی اضافه کرد: شهید مدرس نماینده شجاع، نترس و متدین مردم در مجلس ملی آن روز بوده که توانست با شجاعت خود حکومت ستمشاهی رضاخان را به ستوه آورد.

رجایی خاطرنشان کرد: مردم ما نیز به نمایندگانی شجاع، نترس و متدینی چون شهید مدرس نیاز دارند و افرادی که چنین ویژگی دارند باید در مجلس هشتنم کاندیدا شوند.

امام جمعه موقت بجنورد قناعت را ویژگی مهم مسلمانان دانست و تاکید کرد: مسلمانان نباید به دنبال انباشته کردن مال دنیا برای خود باشند بلکه باید قناعت پیشه کنند تا ره آوردی برای آخرت خود جمع نمایند.

