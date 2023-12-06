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۱۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۱

در نشست خبری مطرح شد:

انتقاد سرمربی تراکتور از برنامه‌ریزی لیگ برتر/ بحرانی است

انتقاد سرمربی تراکتور از برنامه‌ریزی لیگ برتر/ بحرانی است

سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز گفت: برنامه ریزی لیگ برتر بحران بزرگ فوتبالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، پاکو خمز در نشست خبری قبل از بازی تراکتور با گل گهر سیرجان گفت: تیم کاملاً آماده است. یک هفته تمرینی خوب و منظمی را پشت سر گذاشته‌ایم و برای کسب سه امتیاز به سیرجان می‌رویم. گل گهر تیم خوبی است و بازی سختی داریم. ما انگیزه و اعتماد به نفس لازم برای انجام بازی خوب و کسب سه امتیاز را داریم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور در خصوص یک سال حضورش در تبریز، بیان کرد: یک سال خیلی زود گذشت. خیلی از اوقات نمی‌توانیم از آن چیزی که به دست آورده‌ایم، لذت ببریم. یک سال تلاش کردیم تا بتوانیم در حد نام تراکتور کار کرده و باشگاه را در جایگاه خوبی حفظ کنیم، به این کارمان هم ادامه خواهیم داد.

او در خصوص فاصله زیاد بین بازی‌ها و تأثیر آن روی روند تیم‌ها، گفت: فکر کنم برنامه‌ریزی نباید بدین شکل باشد. این نوع برنامه‌ریزی بحران بزرگی برای لیگ برتر است. گاهاً فاصله بین بازی‌ها به ۲۰ روز هم می‌رسد. مسئولان فدراسیون باید برنامه‌ریزی بهتری برای لیگ برتر و جام حذفی داشته باشند تا لیگ بهتری داشته باشیم.

خمز در رابطه با محرومان و مصدومان تیمش، گفت: عارف رستمی، مهدی شیری و سید محمد حسینی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم.

کد مطلب 5959440

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