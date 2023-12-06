به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خادمی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری سومین همایش سرمایه گذاری در شهرستان جهرم با اشاره به شکل‌گیری نخستین قرارگاه جهادی سرمایه‌گذاری کشور در استان فارس با رویکرد نگاه تحول‌گرای انقلابی برای رشد و توسعه اقتصادی، گفت: با شکل‌گیری این قرارگاه زمان صدور مجوزها از دو سال به شش ماه کاهش یافت.

مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارس افزود: امروز مبحث اقتصادی و پیگیری تحقق رشد شاخص‌های اقتصادی فارس هم راستا با سیاست‌های دولت سیزدهم در دستور کار استان قرار دارد.

وی بیان کرد: در همین راستا آسیب‌شناسی‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی فارس به‌ویژه در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری، تنظیم بازار، واردات و صادرات و اشتغال انجام و مدل قرارگاه جهاد اقتصادی و سرمایه‌گذاری کوثر تعریف شده است.

خادمی عنوان کرد: استعدادیابی، سرمایه‌گذاری، اهلیت‌سنجی، ماده ٣٣، احیای واحدهای راکد و نیمه فعال، دیپلماسی اقتصادی، دانش‌بنیان‌ها، امور شهرستان‌ها، دستیار مردمی انصار و روابط عمومی، فضای مجازی و رسانه از کارگروه‌های تعریف شده در این قرارگاه است.

وی با اشاره به اینکه مصادف با سفر شهرستانی استاندار فارس به جهرم، همایش منطقه‌ای سرمایه‌گذاری با محوریت این شهرستان برگزار می‌شود، گفت: در این همایش علاوه بر تقدیر از فعالان اقتصادی، بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با این منطقه ارائه و تفاهم‌نامه‌هایی منعقد می‌شود.

مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارس خاطرنشان کرد: برگزاری همایش‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های مختلف استان، موجب توزیع عادلانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در همه مناطق است.

وی گفت: این همایش با محوریت شهرستان جهرم و مشارکت شهرستان‌های خفر، کوار، فیروزآباد و خرامه برگزار و در این نشست تعدادی از فرمانداران و معاونین فرمانداران شهرستان‌های مذکور حضور داشته و به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود می‌پردازند.