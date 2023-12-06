مهار آتش سوزی در مغازه و منزل مسکونی در کرمانشاه/۴ نفر مصدوم شدند

آتش پاد غلامرضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این حادثه که صبح امروز پانزدهم آذر ماه در جاده قدیم کرمانشاه در محدوده پارک شرقی طاق بستان رخ داد که یک باب مغازه تعمیرات اتومبیل دچار آتش سوزی شد.

وی افزود: با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی این حادثه به سرعت مهار شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: با تلاش آتش نشانان از سرایت آتش به منزل مسکونی در بالای مغازه جلوگیری شد و چهار نفر از ساکنان به دلیل استنشاق دود آتش دچار مصدومیت شدند که همگی آنها به سرعت از محل حادثه خارج و تحویل نیروهای اورژانس مستقر در محل شدند و خوشبختانه این حادثه فوتی نداشته است.

قلعه سفیدی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی هم گفت: چهار مصدوم توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان‌های آیت الله طالقانی و امام خمینی (ره) اعزام شدند.