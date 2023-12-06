ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از علمای کشور لبنان «تجمع علمای مسلمین لبنان» با آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفت‌وگو کردند.

شخصیت‌های برجسته لبنانی نظیر رییس هیأت مدیره تجمع علمای مسلمین لبنان، شیخ غازی حنینه رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان، امام و خطیب مسجد حمزه سیدالشهدا (ع) در شهر صیدای لبنان، علی حسن خازم نویسنده و پژوهشگر شیعی لبنان، عضو مجمع عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، عضو تجمع علمای مسلمین لبنان و صاحب کتاب مؤتمر علما، شیخ ماهر مزهر از علمای اهل سنت لبنان، عضو هیأت اداری تجمع علمای مسلمین لبنان، شیخ حسین غبریس، مسؤول روابط سیاسی تجمع علمای مسلمین لبنان، شیخ ابراهیم البریدی، خطیب، شاعر و عضو فعال شورای مرکزی تجمع العلماء لبنان در این دیدار حضور داشتند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این دیدار اظهار کرد: زمانی که از عالم صحبت می‌شود، منظور عالمی می‌باشد که عمل و بیان او یکی است، لذا این را در وجود شما هیأت تجمع علمای مسلمین لبنان با تمام وجود احساس می‌کنیم؛ توضیحاتی که شیخ حسان عبدالله از سیر تاریخی تشکیل تجمع علمای مسلمین لبنان محبت کردند، تاریخچه‌ای بود که باید نسل جدید جامعه اسلامی این تاریخچه را به تفسیرها بدانند، آن یک تاریخچه بسیار ارزشمند که نشان دهنده بصیرت، آگاهی و زمان شناسی عالمان دین، چه از اهل سنت و چه شیعه است.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: ما عالم در دنیای اسلام کم نداریم، اما عالمی که زمان را بشناسد بسیار حائز اهمیت و مساله بسیار مهمی است؛ با تمام این سختی‌ها و مشاکل داخلی و خارجی در عین حال خدای متعال این عنایت را داشته به شما که شهید داده‌اید و مورد ملامت خودی‌ها قرار گرفته‌اید اما صحنه را به نفع دشمن ترک نکرده‌اید.

وی ادامه داد: من فکر می‌کنم شما نمونه یک مجموعه از علمای بصیر در عصر ما هستید که یک الگو برای این زمان و نسل‌های آینده می‌باشید؛ عالم سنی و شیعه در کنار یکدیگر در مقابل صهیونیستی هستند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، تصریح کرد: این نکاتی که بیان کردند، زمانی که کنار هم قرار می‌دهم بیانگر این است که مسائل را براساس سیاست دنبال نمی‌کنیم، بحث فرهنگی محض و اجتماعی ظاهری نیست، بلکه اصل احساس مسئولیت دینی است، دشمن اکنون جایگاه دین، عالمان دین و جامعه اسلامی را شناخته است، برداشت ما این است که طبق وعده الهی نصرت با حق است.

وی اضافه کرد: خیلی‌ها در جامعه ادعا دارند اما در میدان عمل صحنه را خالی می‌کنند؛ من حقیقتاً اقدامات شما را تبریک می گویم، گرچه همه ما متاسف و متأثر از شهادت کودکان و زنان مظلوم در غزه هستیم، مظلومانی که تحت بمباران رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند.

امام جمعه قم، اذعان داشت: بنده زمانی که آوارگی مردم مظلوم غزه و فلسطین را مشاهده می‌کنم، تنها که می‌شوم گریه می‌کنم و اشک می ریزم؛ ای کاش من به عنوان یک فرد کنار مردم مظلوم بودم و کمکی می‌کردم؛ شرایط گرچه سخت است اما راه کار یک چیز است و آن وحدت امت اسلامی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان ضمن تشکر از حاضرین، تأکید کرد: ان شاء الله با پیشنهادی که در این سفر داشته‌اید، اقدام پیش‌دستانه و پیش‌گیرانه معادلات دشمن را بدانید؛ لذا با شناخت به وجود آمده نقشه‌های دشمن را خوانده و با آمادگی از قبل نقشه‌های آنان خنثی شود.