رييس قوه قضاييه بر قانونمندي و جرم زدايي بازار سرمايه تاكيد كرد

عضو شوراي بورس اوراق بهادار تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در جلسه اي كه با حضور رييس قوه قضاييه ، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري براي بررسي بخش ششم لايحه بازار اوراق بهادار تشكيل شد، ايت الله هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه ضمت تاييد كليات اين لايحه و لزوم قانونمندي در بازار سرمايه ، بر جرم زدايي و پيش گيري از جرايم در اين بازار تاكيد كرد.

دكتر حيدر پوريان افزود: اين لايحه پيش از اين در هيات دولت تصويب شد و مقرر شد كه وزير دادگستري نظرات قوه قضاييه در خصوص فصل ششم كه به ممنوعيتها، جرايم و مجازاتهااختصاص دارد را اخذ كند.

به گفته پوريان، در اين جلسه سوالاتي از سوي رييس قوه قضاييه مطر و نظرات كارشناسي نهاد قوه قضاييه ارايه شد كه پاسخ هاي لازم نيز توسط وزير امور اقتصادي و دارايي داده شد.

وي ممنوعيت استفاده از اطلاعات داخلي، مداخله در قيمت اوراق بهادار و تخلفات و مجازاتها را از جمله مفاد اين فصل عنوان كرد و افزود: شناسايي افرادي كه مي توانند داراي اطلاعات داخلي شركت ها باشند، تسري ممنوعيت استفاده از اطلاعات داخلي در بازارهاي اوليه و ثانويه، ممنوعيت گمراه كردن سرمايه گذاران و معاملات كاذب و صوري از ديگر بخش هاي اين فصل است.

پوريان، اشاعه اطلاعات خلاف واقع با مستندات جعلي، انتشار و عرضه عمومي اوراق بهادار بدون اخذ مجوز و اشاعه هر گونه اطلاعات، اسناد، مدارك يا گزارش هاي خلاف را به عنوان ممنوعيت هاي اين فصل از لايحه بازار اوراق بهادار برشمرد.

مدير كميته تدوين و اصلاح لايحه بازار اوراق بهادار افزود: در اين جلسه سران قوه قضاييه، رييس كل بانك مركزي و رييس شوراي بورس، دبير كل بورس اوراق بهادار و اعضاي كميته تدوين و اصلاح اين لايحه حضور داشتند.