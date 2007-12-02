"تو را با چشمانم دیدم" به بازار آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول سال 1997 هندوستان است. کارگردانی را کرتی کومار به عهده دارد و بازیگرانی چون گوویندا، آرونا ایرانی و جانی لور در آن بازی کرده اند. وی سی دی "تو را با چشمانم دیدم" با زمان 80 دقیقه به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم می پردازد به اینکه ویشوانات و دار و دسته اش قبل از تولد فرزند شاردا شوهرش را می کشند. یک زن و شوهر به شاردا پناه می دهند و او پسرش را به دنیا می آورد. اما پس از مدتی ویشوانات آن زن و شوهر را هم می کشد. شاردا می خواهد فرار کند که در ایستگاه قطار پسرش را گم می کند.

از دیگر عوامل این فیلم می توان به کشاو راتود فیلمنامه نویس و باپی لاهیری آهنگساز اشاره کرد. "تو را با چشمانم دیدم" در ژانر اجتماعی قرار دارد و برای مخاطب بزرگسال مناسب تشخیص داده شده است. گوویندا بازیگر متولد سال 1958 هند و برادر کرتی کومار کارگردان فیلم است. او بازیگری را سال 1977 آغاز کرد و 121 فیلم در کارنامه خود دارد.

گوویندا تاکنون دو جایزه از مراسم سالانه جوایز فیلم هند دریافت کرده و سه بار هم نامزد شده است. او موفق شد سال 2002 در جوایز آکادمی بین المللی فیلم هند جایزه بهترین بازیگر نقش کمدی را به دست آورد. کرتی کومار حضور در سینما را با بازیگری آغاز کرد و بیش از 20 فیلم در مقام بازیگر و هفت فیلم به عنوان کارگردان در کارنامه دارد. آخرین فیلمش محصول 2005 است.