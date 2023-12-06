پیچیدن عطر آلاله های گمنام زهرایی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، پیکرهای مطهر آلاله‌های گمنام دوران دفاع مقدس عصر چهارشنبه از محور سوادکوه به مازندران منتقل شد و مورد استقبال مردم شهیدپرور منطقه قرار گرفت.

آئین وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام و خوشنام دفاع مقدس عصر چهارشنبه در پادگان شهید قاسمیان سوادکوه شمالی در حال برگزاری است.

پیکرهای مطهر شهدای گمنام در قالب ۲ کاروان دانشگاهی و کاروان عمومی به شهرستان‌های مختلف استان اعزام می‌شوند و برنامه‌های استقبال و وداع با آلاله‌های زهرایی برگزار می‌شود.

این کاروان‌ها پس از ورود از مسیر سوادکوه در شهرهای زیراب و پلسفید از سوی مردم ولایتمدار استان استقبال می‌شوند. همچنین در روز پنجشنبه نیز پیکرهای مطهر شهیدان به شهرستان نکا منتقل می‌شود و سپس یکی از کاروان حامل پیکرهای مطهر شهیدان به سیمرغ منتقل می‌شود.

علاوه بر این یک کاروان حامل پیکر مطهر شهیدان به مراکز دانشگاهی استان منتقل می‌شود و کاروان عمومی پیکرهای مطهر شهیدان نیز در روزهای مختلف طبق برنامه طراحی شده به شهرستان‌های مختلف می‌رود و از سوی مردم شهید پرور استقبال می‌شوند.

برنامه وداع استانی با پیکرهای مطهرهای شهدا شامگاه جمعه ۲۴ آذرماه در حسینیه عاشقانه ساری برگزار می‌شود و روز شنبه پیکرهای مطهر شهیدان برای تدفین به شهرهای تعیین شده منتقل می‌شوند تا همزمان با روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) آرام گیرند.

پیکرهای مطهر شهیدان در ۱۰ شهر پس از بدرقه و تشییع تدفین می‌شوند.