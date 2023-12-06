بانوان در جامعه و خانواده نقش تاثیرگذاری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی در همایش استانی زنان گیلان، آسیب‌ها و راهکارها در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در رشت اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمینه لازم برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف جامعه فراهم شد اکنون نیز وظیفه خود می‌دانیم تا زمینه‌های بیشتری برای مشارکت بیش از پیش بانوان در جامعه فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی (ره) به جایگاه زنان در جامعه قداست داد، اضافه کرد: جایگاه والای بانوان کشور از جمله زنان گیلانی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بر کسی پوشیده نیست، از این‌رو باید با یادآوری صبر، استواری و نقش آفرینی بانوان در همه رویدادهای تاریخ ساز به تربیت زنان توانمند برای امروز و فردای این کشور تلاش کرد.

نماینده عالی دولت در استان گیلان با یادآوری اقدامات شوم دشمنان برای برهم زدن بنیان خانواده و اجرای پروژه نا امیدسازی زنان و دختران ایران اسلامی، خاطر نشان کرد: به دلیل همین جایگاه زن و خانواده در جامعه اسلامی بوده که دشمنان بر کانون خانواده حمله ور شده و تمام تلاش خود را برای ضربه‌زدن به آن به کار گرفته‌است.

عباسی در ادامه با اشاره به نقش بانوان در اقتصاد مقاومتی افزود: دشمن در حوزه سبک زندگی، مصرف‌گرایی و القای آن به بانوان و خانواده تلاش‌های زیادی کرده و همچنان از این روند دست بر نمی‌دارد، از این رو بانوان برای خنثی‌کردن طراحی‌های دشمنان در این ارتباط تاثیرگذارند.

ضرورت افزایش آگاهی جوانان درباره مسائل روز جهان

استاندار گیلان به پیشرفت‌های ایران اسلامی در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه پزشکی و حضور زنان در این عرصه اشاره کرد و گفت: در گذشته پزشک متخصص زن در کشور کمتر فعال بود اما اکنون بانوان در رشته‌های متخصص حوزه زنان حضور مؤثری دارند که نیاز کشور است.

وی با بیان اینکه توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان علیه جوانان و نوجوانان کشورمان پایان ندارد، خطاب به بانوان طلاب شرکت کننده در این همایش اظهار کرد: فعالیت‌های پژوهشی و کاربردی باید در حوزه و دانشگاه مورد توجه جدی قرار گیرد.

عباسی تصریح کرد: قرآن و نهج‌البلاغه راه زندگی شرافتمندانه و عزتمندانه را به ما نشان می‌دهد و لازم است با توسل و تدبر در این منابع ارزشمند دینی به عنوان روشنایی بخش زندگی، به تربیت نسل نو همت کنیم.

وی با تاکید بر لزوم هوشیاری و افزایش سطح آگاهی از مسائل روز جهان از سوی جوانان آینده ساز ایران اسلامی، بیان کرد: دشمنان ایران اسلامی از نظر فیزیکی و مرز جغرافیایی نتوانستند یک وجب از مرزهای ما را تصاحب کنند اما همواره تلاش می‌کنند تا از راه فرهنگی، مسیر نفوذی پیدا کرده و نسل جدید را تحت تأثیر القائات خود قرار دهند و فضای جامعه را دچار مشکل کنند.

در این همایش ۲ نفر از بانوان طلاب به ارائه مقاله پرداختند و تعدادی از بانوان برگزیده در ارائه مقاله تجلیل شدند.