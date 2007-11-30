اولین اجلاس رؤسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضائیه اعلام کرد: در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی و بنا بر پیشنهاد حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر پی ریزی دیوان داوری اسلامی، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مصمم است نخستین اجلاس روسای قوه قضاییه کشورهای اسلامی را به منظور توسعه همکاری های قضایی و تبادل تجربیات و آمادگی برای مقابله با چالش های جدید برگزار نماید.

این اجلاس در راستای پیشنهاد حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی در نشست دادستانهای کشورهای اسلامی و استقبال کشورهای شرکت کننده مبنی بر شکل گیری اتحادیه حقوقی و قضایی کشورهای اسلامی و تصویب موضوع در بیانیه پایانی نشست تهران صورت می گیرد.

در این اجلاس علاوه بر بررسی و تعیین راهکارهای عملی جهت تأسیس سازمانی برای همکاری های قضایی بین کشورهای اسلامی به بررسی مسائل مهم و مورد نیاز ذیل پرداخته خواهد شد

1- ایجاد سازوکارهای موثر برای توسعه همکاری های قضایی به منظور مبارزه با جرائم مهم و سازمان یافته نظیر: پولشویی، تروریسم ، قاچاق انسان ، مواد مخدر و ...

2- گسترش و تعمیق روابط علمی و پژوهشی بین مراکز حقوقی – قضایی کشورهای اسلامی

3- زمینه سازی برای انعقاد و اجرای معاهدات چند جانبه در زمینه همکاری های حقوقی، قضایی و معاضدت قضایی واسترداد مجرمین و محکومین

4- تبادل نظر پیرامون ارتقاء آیین دادرسی موجود در سیستم قضایی کشورهای اسلامی

5- تبیین جایگاه فرهنگ وتمدن اسلامی در موضوعات حقوق بشر و نقش قوه قضائیه در تحقق آنها

6- بررسی نظام های قضایی موجود در کشورهای اسلامی مربوط به گزینش، آموزش و انتصاب قضات و ارزیابی راهکارهای ارتقاء آن.

7- تبیین راه کارهای مشترک جهت همکاری های بین المللی و حضور موثر و فعال در تصویب قوانین بین المللی هماهنگ با فرهنگ و مصالح کشورهای اسلامی

براساس این گزاش ، سعید مرتضوی مسؤول اجرایی اجلاس اعلام کرد: این اجلاس تا به حال با استقبال بی نظیر کشورهای اسلامی مواجه گردیده و کشورهای شرکت کننده با هیات های عالی رتبه شامل رییس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور عازم جمهوری اسلامی ایران هستند. این نشست از تاریخ 13/9/86 لغایت 15/9/86 در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.