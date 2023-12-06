هلال احمر فارس در جذب داوطلب رتبه اول کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۲۰۴ هزار عضو داوطلب در جمعیت هلال احمر فارس در بخش‌های مختلف امداد و نجات، جوانان و امور داوطلبان مشغول به فعالیت هستند، گفت: فقط ۱۷۵ هزار داوطلب تنها طی دو سال گذشته به این جمعیت پیوسته‌اند که در جذب داوطلب نیز این استان رتبه اول کشور را کسب کرده است.

وی با اشاره به فعالیت ۳۸۰ خانه هلال در سطح استان تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۵۷۵ مورد حادثه رخ داده که توسط ۷۳ پایگاه ثابت و سیار امداد و نجات رسیدگی و از این تعداد ۹۵۰ مورد حوادث جاده‌ای بوده که منجر به انتقال ۵۹۴ نفر از آن‌ها به مراکز درمانی شده و از بین رسیدگی به ۲۵۴ حادثه کوهستانی نیز ۸۹ مصدوم توسط امدادگران و نجات‌گران هلال احمر فارس نجات یافتند.

فارس در امداد و نجات و پاسخگویی و امدادرسانی به کلیه حوادث رتبه ۱ کشور است

درویش با بیان اینکه مراکز پاسخگویی و امدادرسانی به همه حوادث استان فارس رتبه یک کشوری را کسب کرده گفت: در ۳۴ شعبه شهرستانی هلال احمر در فارس ۲۶۰ هزار و ۸۸۸ نفر از آموزش‌های امدادی جمعیت بهره‌مند شدند و این نشانگر اهمیت آموزش در این نهاد است.

وی با اشاره به خدمات‌رسانی داوطلبان هلال احمر به ۱۵۰ هزار و ۶۰۰ نفر در قالب طرح‌های مختلف مددجویی، درمانی، بهداشتی و حمایتی خدمت‌رسانی گفت: ارزش تقریبی این حمایت‌ها ۴۲۰ میلیارد ریال بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر فارس گفت: جمعیت هلال احمر فارس در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز فعال بوده و مشارکت در تدوین کتاب دفاع مقدس این جمعیت با عنوان «حماسه سرخ» با رویکرد تشریح ایثار و نقش امدادگران جمعیت هلال احمر در دفاع مقدس نیز در همین راستا است که در بخشی از این کتاب به ۳۳ شهید امدادگر استان فارس پرداخته می‌شود.

وی گفت: هلال احمر فارس در حمایت از مردم مظلوم غزه نیز فعال بوده و ۱۲ تریلر مواد غذایی کنسروی از استان فارس به بنادر کشور جهت ارسال به باریکه غزه فرستاده شده است.