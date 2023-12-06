به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان عصر چهارشنبه در نشست امور هماهنگی تعزیرات حکومتی استان کردستان اظهار کرد: کمیسیون امور هماهنگی تعزیرات حکومتی در سطح استانی و تمامی شهرستان‌های کردستان تشکیل شده و تا کنون دو جلسه تعزیرات حکومتی استانی در کردستان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه طی یک هفته آینده در تمامی شهرستان‌های استان، کمیسیون امور هماهنگی تعزیرات حکومتی تشکیل می‌شود، افزود: این کمیسیون‌ها به ریاست فرماندار، دبیری تعزیرات حکومتی و با حضور جهاد کشاورزی، سازمان صمت و اتاق اصناف برگزار می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، همکاری و هماهنگی در راستای نظارت بر بازار را بسیار مهم خواند و بیان کرد: در حال حاضر در زمینه نظارت و بازرسی بر بازار سه دستگاه و نهاد دولتی به همراه اتاق اصناف مسؤولیت دارند و به همین دلیل باید تعامل و همکاری بهتری در این بخش صورت گیرد.

وی به مسئله تشکیل پرونده‌های تخلفات صنفی اشاره کرد و یادآور شد: گام نخست در برخورد با هر گونه تخلف در حوزه بازار مربوط به تشکیل پرونده جامع به همراه مستندات کافی است و به همین دلیل این مهم باید در اولویت قرار گیرد.

رحیمیان با اشاره به بازدارندگی جرایم در حوزه تخلفات بازار، بیان کرد: با تصمیم قانون گذار جرایم تخلفات صنفی در بازار افزایش پیدا کرده است و انتظار می‌رود که همکاران ما در جهاد کشاورزی، صمت و اتحادیه‌های صنفی صمت تشکیل درست و کامل پرونده، از ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون برای آرامش و امنیت در بازار استفاده کنند.

وی خواستار انجام گشت‌های مشترک در بازار شهرستان‌ها با حضور مدیران شد و گفت: حضور مدیران در بازار باعث آرامش بیشتر می‌شود و ما در ادارات شهرستانی آمادگی لازم برای حضور در بازار در قالب گشت‌های مشترک را داریم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان خواستار نقش آفرینی بیشتر اتحادیه‌های صنفی در راستای نظارت بر بازار شد و اظهار کرد: همکاری و تعامل بین بخش‌های دولتی و خصوصی بهترین اقدام برای بازرسی و نظارت بهتر بر بازار است و حتماً باید این مهم در اولویت قرار گیرد.

در این نشست که رؤسای ادارات شهرستانی تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و سازمان صمت نیز حضور داشتند، مباحث مختلفی در راستای تعامل و همکاری بین دستگاهی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.