به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین اختتامیه هفته پژوهش اظهار داشت: مسیر تعالی و پیشرفت برای استان هموار و مزیتهای نسبی و حتی مطلق استان در برخی حوزهها به شکل قائل توجهی بارز هستند و اندیشمندان، دانشمندان، نخبگان و تلاشگران علمی استان میتوانند با نقش آفرینی در این مسیر کمک به تعالی استان داشته باشند.
وی افزود: دانشگاهیان و پژوهشگران باید در حوزه تخصصی، مأموریت نقش آفرینی در مسیر توسعه استان را برای خود متصور بدانند و در این مسیر همراهی و حمایت مجموعه اجرایی را در کنار خود بدانند.
اعلایی گفت: در ۲ سال گذشته اعتبارات پژوهشی استان در پروژههای مفید و مؤثر و قابل کمک به حوزه اجرا تخصیص پیدا کرده است و امیدواریم این پژوهشها کمک شایانی را برای پیشرفت و توسعه استان رقم بزنند.
استاندار قزوین اضافه کرد: استان قزوین در حوزههای صنعتی و کشاورزی قابلیتهای خوبی را دارا میباشد و چنانچه عرضه نوآوری مطلوبی از سوی دانشگاه صورت گیرد قطعاً حمایت وجود خواهد داشت.
نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، توسعه و پیشرفت فضای مطالبه گری نیازمند مطالعه، تحقیق و تهییج است و جامعه دانشگاهی باید مردم و گروههای مختلف را نسبت به مطالبه گری در مسیر پیشرفت حساس و همراه کند.
وی افزود: بدون شک در صورت افزایش مطالبه گری مردم در اتفاقات مختلف، استان در مسیر بهتر و پر سرعت تری در مسیر پیشرفت قرار خواهد گرفت و این مهم باید در جامعه نهادینه شود.
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