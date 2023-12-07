دشمن در تلاش برای کمرنگ جلوه دادن انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی اظهار داشت: تا چند ماه آینده انتخابات مهم برگزار می‌شود و مشارکت مردم در این انتخابات انقلاب را بیمه می‌کند.

فرماندار دشتی افزود: دشمن تاکنون در همه عرصه‌ها که ورود کرده با شکست مواجه شده است و حضور جریان مقاومت در برابر مظلوم بواسطه اقتدار ایران اسلامی است.

بحرانی بیان کرد: دشمن تلاش دارد انتخابات را کمرنگ جلوه دهد و حضور شما در بین مردم امید را در بین مردم افزایش می‌دهد.

وی گفت: تعاملات بین دستگاه اجرایی و قضائی فصل جدیدی در استان شروع شد و شاهد کمترین مسائل در شهرستان هستیم.

بحرانی ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته وزارت کشور فرمانداری دشتی رتبه دوم در همه حوزه‌ها کسب کرده است.

وی بیان کرد: زمین‌های ساحلی شهرستان دشتی توسط پارس جنوبی فریز شده و به هیچ طرح اقتصادی اجازه اجرای آن را نمی‌دهند.

بحرانی بیان کرد: مجموعه نفت و گاز هیچ خدمتی به مردم ما نمی‌دهند ولی زمین‌های مردم ما را گرفته و آلایندگی هم به مردم تعلق نمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: بهترین معادن در شهرستان دشتی است به طوری که ۲۵ درصد معادن استان در دشتی است ولی به مسئولیت اجتماعی خود عمل نمی‌کنند.

وی قاسم بازیاری را به عنوان دبیر ستاد دهه فجر معرفی کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی پروژه‌های عمرانی را معرفی کنند.

وی ادامه داد: مدیران در بین مردم حضور پیدا کنند و خدمات نظام و دولت را به مردم اطلاع رسانی کنند.

بحرانی افزود: پروژه‌های زیادی در جهت امید آفرینی در شهرستان شروع شده است.