آمریکا تعلیق اجرای پیمان CFE از سوی روسیه را اشتباه خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکولاس برنز در جریان نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در مادرید به خبرنگاران گفت: روسیه در خروج از پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا(CFE) اشتباه کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز تعلیق اجرای پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا(CFE ) را امضا کرد.



پیمان CFE در 19 دسامبر سال 1990 در پاریس توسط 16 کشور عضو ناتو و شش کشور عضو پیمان ورشو (سابق) به امضا رسید و یکی از سامانه های مهم کنترل تسلیحات در اروپا محسوب می شود. این پیمان محدودیتی درباره تعداد تانک، توپخانه و بالگردهای نظامی برای کشورهای عضو تعیین کرده است.



این پیمان میزان نیروهای مسلح متعارف در کشورهای اروپایی را محدود می کند. تعلیق پیمان CFE از سوی روسیه از شب 12 دسامبر سال جاری به مرحله اجرا در خواهد آمد.