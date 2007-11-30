  1. بین الملل
  2. سایر
۹ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۳۹

آمریکا تعلیق اجرای پیمان CFE از سوی روسیه را اشتباه خواند

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی امروز گفت که روسیه با تعلیق اجرای پیمان نیروهای مسلح متعارف دراروپا (CFE) اشتباه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکولاس برنز در جریان نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در مادرید به خبرنگاران گفت: روسیه در خروج از پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا(CFE) اشتباه کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز تعلیق اجرای پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا(CFE ) را امضا کرد.

پیمان CFE  در 19 دسامبر سال 1990 در پاریس توسط 16 کشور عضو ناتو و شش کشور عضو پیمان ورشو (سابق) به امضا رسید و یکی از سامانه های مهم کنترل تسلیحات در اروپا محسوب می شود. این پیمان محدودیتی درباره تعداد تانک، توپخانه و بالگردهای نظامی برای کشورهای عضو تعیین کرده است.

این پیمان میزان نیروهای مسلح متعارف در کشورهای اروپایی را محدود می کند. تعلیق پیمان CFE از سوی روسیه از شب 12 دسامبر سال جاری به مرحله اجرا در خواهد آمد.

کد مطلب 596031

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها