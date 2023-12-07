اختتامیه مرحله استانی مسابقات قرآنی بسیج در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسؤول معاونت تعلیم و تربیت سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر ظهر پنج شنبه در این مراسم با بیان اینکه ۶۱ نفر در جشنواره سراسری شجره طوبی از استان شرکت کردند اذعان کرد: از مجموعه آثار ارسال شده ۲۶ اثر از استان بوشهر در این جشنواره پذیرفته شد که یکی از اثرهای این استان موفق به کسب رتبه برتر کشوری در جشنواره شجره طوبی شد.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به تحولی که در این دوره از مسابقات قرآنی بسیج در استان بوشهر رخ داد بیان کرد: علاوه بر بسیج استفاده از تمامی اقشار و ظرفیت‌های قرآنی استان از مهمترین تحولات این دوره از مسابقات قرآنی بسیج در استان بوشهر محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال ۸ هزار و ۸۴۸ نفر از استان بوشهر در این دوره از مسابقات قرآنی بسیج شرکت کردند گفت: دقیقاً در زمانی که دشمنان دین خدا در راستای کمرنگ کردن دین اسلام و قرآن کریم تلاش‌های متعددی می‌کردند مردم ولایت مدار و بصیر استان بوشهر به طور بی سابقه‌ای در این دوره از مسابقات قرآنی بسیج شرکت کردند.

وی استان بوشهر را استانی قرآنی دانست و افزود: استان بوشهر به دلیل ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان در حوزه قرآن کریم در کشور به عنوان استان قرآنی شناخته می‌شود.

در پایان این مراسم از برگزارکنندگان و برترین‌های مرحله استانی مسابقات قرآن بسیج در استان بوشهر تجلیل شد.