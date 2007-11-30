  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۹ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۴۳

حجت‌الاسلام قرائتی:

خرافه‌زدایی از دین رمز توفیق در فعالیتهای فرهنگی است

رییس ستاد اقامه نماز کشور جداسازی خرافه از واقعیت و شناساندن اسلام اصیل از ناصواب را دو عامل مهم توفیق در فعالیتهای فرهنگی جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام قرائتی با تأکید بر این مطلب به تشریح راهکارهای جذب مردم به مساجد پرداخت و گفت : رعایت نکات اخلاقی در برخوردها و مراقبتهای گفتاری و اعمالی از جمله عوامل تأثیرگذار جذب اقشار مختلف بویژه نونهالان و جوانان به سوی مساجد است.

وی که در دومین گردهمایی مسئولین دبیرخانه‌های کانون های مساجد سراسر کشور سخن می‌گفت رفتار استادان اخلاق و مربیان قرآنی را بهترین راه برای ایجاد علاقه و کشش افراد به سوی مساجد عنوان کرد.

قرآئتی در پایان از نهج‌البلاغه به عنوان مایه حیات مسلمانان یاد کرد و توجه به آیات و مفاهیم قرآنی را نیاز اجتماع و از اولویتهای کاری و برنامه‌ریزی مسئولان امور دینی دانست.

کد مطلب 596039

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها