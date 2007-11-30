به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام قرائتی با تأکید بر این مطلب به تشریح راهکارهای جذب مردم به مساجد پرداخت و گفت : رعایت نکات اخلاقی در برخوردها و مراقبتهای گفتاری و اعمالی از جمله عوامل تأثیرگذار جذب اقشار مختلف بویژه نونهالان و جوانان به سوی مساجد است.

وی که در دومین گردهمایی مسئولین دبیرخانه‌های کانون های مساجد سراسر کشور سخن می‌گفت رفتار استادان اخلاق و مربیان قرآنی را بهترین راه برای ایجاد علاقه و کشش افراد به سوی مساجد عنوان کرد.

قرآئتی در پایان از نهج‌البلاغه به عنوان مایه حیات مسلمانان یاد کرد و توجه به آیات و مفاهیم قرآنی را نیاز اجتماع و از اولویتهای کاری و برنامه‌ریزی مسئولان امور دینی دانست.