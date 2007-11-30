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۹ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۰۵

واکنش کاخ سفید:

آمریکا درصدد ایجاد پایگاه نظامی دائمی درعراق نیست

آمریکا درصدد ایجاد پایگاه نظامی دائمی درعراق نیست

سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا طرحی برای ایجاد پایگاه نظامی دائمی در عراق ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، دانا پرینو به خبرنگاران گفت: ما در تلاش برای ایجاد پایگاههای نظامی دائمی در عراق نیستیم.

وی این مطلب را در واکنش به اظهارات دوشنبه هفته جاری ژنرال داگلاس لوت مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امور عراق و افغانستان بیان داشت که گفته بود: ایجاد پایگاههای دائمی یکی از مفاد مندرج در مذاکرات میان دولت های آمریکا و عراق در سال آینده خواهد بود.

لازم به ذکر است که دوشنبه شب جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق طرح غیر الزام آور روابط واشنگتن و بغداد را به عنوان زمینه ای برای اجرای مذاکرات رسمی در سال آینده درباره پاره ای از مسائل از جمله مدت زمان حضور نیروهای آمریکایی در عراق امضا کردند.

کد مطلب 596042

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