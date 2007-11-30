آمریکا درصدد ایجاد پایگاه نظامی دائمی درعراق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، دانا پرینو به خبرنگاران گفت: ما در تلاش برای ایجاد پایگاههای نظامی دائمی در عراق نیستیم.
وی این مطلب را در واکنش به اظهارات دوشنبه هفته جاری ژنرال داگلاس لوت مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امور عراق و افغانستان بیان داشت که گفته بود: ایجاد پایگاههای دائمی یکی از مفاد مندرج در مذاکرات میان دولت های آمریکا و عراق در سال آینده خواهد بود.
لازم به ذکر است که دوشنبه شب جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق طرح غیر الزام آور روابط واشنگتن و بغداد را به عنوان زمینه ای برای اجرای مذاکرات رسمی در سال آینده درباره پاره ای از مسائل از جمله مدت زمان حضور نیروهای آمریکایی در عراق امضا کردند.
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